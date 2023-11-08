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ارتفاع الدولار قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

11/8/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الدولار عافيته وارتفع قليلا، الأربعاء، بعد أن تركت مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مرات أخرى، فيما يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول رئيس البنك لمعرفة مسار السياسة النقدية للبنك في المستقبل.
وانخفض الدولار الأسبوع الماضي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وعلى خلفية بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، لكنه ارتفع في ظل الجدل في الأسواق بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها وموعد بدء البنك المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية.
فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.22755 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل العملة الأميركية وتجاوز 1.24 دولار.

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