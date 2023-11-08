ارتفاع الدولار قبل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
- Al Watan) استعاد الدولار عافيته وارتفع قليلا، الأربعاء، بعد أن تركت مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مرات أخرى، فيما يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول رئيس البنك لمعرفة مسار السياسة النقدية للبنك في المستقبل.
وانخفض الدولار الأسبوع الماضي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وعلى خلفية بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، لكنه ارتفع في ظل الجدل في الأسواق بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها وموعد بدء البنك المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية.
فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.22755 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل العملة الأميركية وتجاوز 1.24 دولار.
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