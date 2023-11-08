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الشركة السعودية لإعادة التأمين إعادة تُسجّل أرباحا بقيمة 121.5 مليون ريال

11/8/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن أداء مالي قوي خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الزكاة إلى 121.5 مليون ريال، مقارنة بـ 78 مليون ريال في العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 55 بالمئة. وقد شهدت الشركة أيضاً ارتفاعًا بنسبة 30 بالمئة في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.5 مليار ريال في التسعة أشهر من العام الجاري، مدفوعة بنمو قوي في السوق المحلي والأسواق الدولية.
وأبرزت نتائج فترة التسعة أشهر من العام تحسنًا ملموسًا في أداء محفظة إعادة التأمين للشركة حيث ارتفعت نتائج خدمات إعادة التأمين بنسبة 86 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتسجل 101 مليون ريال. بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في صافي إيرادات الاستثمار بقيمة 39.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة 2.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة إعادة توزيع الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة. كما ارتفعت أرباح الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 38 بالمئة حيث بلغت 44.4 مليون ريال مقابل 32.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.
وأكد فهد بن عبدالرحمن الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "إعادة"، أن النتائج الإيجابية خلال فترة التسعة أشهر من العام تعكس محافظة الشركة على وتيرة نمو مستقرة وتنويع لمحفظة أعمالها محلياً ودولياً، واستمرار التحسن في الأداء الفني ومعدلات الربحية مع الحفاظ على مركز مالي قوي. كما أشار الحصني إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز موقعها التنافسي واستثمار فرص النمو والتوسع، في ضوء التحسن الذي يطرأ على البيئة التشغيلية للشركة نتيجة وجود عناصر إيجابية مثل نمو قطاع الـتأمين في المملكة وتطوّر البيئة التنظيمية، إضافة إلى المسار المتصاعد لأسعار خدمات إعادة التأمين في الأسواق العالمية.
الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي. وتنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة، وتتمتع بتقييم ائتماني بفئة A- من وكالة ستاندارد اند بورز و تقييم بفئة A3 من وكالة موديز. وتتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.

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