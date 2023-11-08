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سوق الأسهم السعودية يغلق باللون الأحمر في ثاني جلسة على التوالي

11/8/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة عند مستوى 10928 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 99 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.
يذكر أن السوق حققت ارتفاعا على مدى 7 جلسات ثم أغلق يوم أمس الثلاثاء على انخفاض.
وكانت أسهم شركات لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وشمس ، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وزين السعودية، والراجحي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 740.51 نقطة ليقفل عند مستوى 23047.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 مليون سهم.

MENAFN08112023000089011017ID1107396264

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