سوق الأسهم السعودية يغلق باللون الأحمر في ثاني جلسة على التوالي

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأحمر خاسرا 17 نقطة عند مستوى 10928 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 99 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.
يذكر أن السوق حققت ارتفاعا على مدى 7 جلسات ثم أغلق يوم أمس الثلاثاء على انخفاض.
وكانت أسهم شركات لازوردي، ونسيج، والأبحاث والإعلام، ومجموعة فتيحي، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وذيب، ونادك، ومبكو، وساسكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وشمس ، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وزين السعودية، والراجحي، وجبل عمر هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 740.51 نقطة ليقفل عند مستوى 23047.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 مليون سهم.
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