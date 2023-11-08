أكثر من 2.28 مليون مسافر عبر الخطوط الحديدية خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن أبرز أرقامها التشغيلية للربع الثالث من العام الجاري 2023م، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية إلى أكثر من 2.28 مليون مسافر خلال الربع الثالث من هذا العام، وهو العدد الأكبر الذي يتم نقله عبر القطارات خلال 3 أشهر منذ إنشاء الخطوط الحديدية في المملكة، الذي يمثل نسبة زيادة قدرها 45% في أعداد المسافرين بالقطارات مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع أعداد رحلات قطارات الركاب خلال الربع الثالث من عام 2023م على مختلف شبكات "سار" بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 10,915 رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.
وسجلت "سار" رقماً قياسياً آخر خلال الربع ذاته، حيث تجاوز حجم المعادن والبضائع التي نقلتها الشركة عبر شبكاتها 6.53 ملايين طن، وهو الرقم الأعلى الذي يتم نقله خلال 3 أشهر منذ بدأ عمليات نقل المعادن والبضائع عبر السكك الحديدية بالمملكة، ليشكل هذا الرقم نسبة ارتفاع قدرها 13% عن الفترة ذاتها من عام 2022م، حيث ارتفعت أعداد رحلات قطارات الشحن إلى 1,422 رحلة بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما أسهم بإزاحة أكثر من نصف مليون رحلة شاحنة عن الطرق خلال الربع الثالث من عام 2023.
MENAFN08112023000089011017ID1107396263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.