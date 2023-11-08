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أكثر من 2.28 مليون مسافر عبر الخطوط الحديدية خلال الربع الثالث

11/8/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن أبرز أرقامها التشغيلية للربع الثالث من العام الجاري 2023م، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية إلى أكثر من 2.28 مليون مسافر خلال الربع الثالث من هذا العام، وهو العدد الأكبر الذي يتم نقله عبر القطارات خلال 3 أشهر منذ إنشاء الخطوط الحديدية في المملكة، الذي يمثل نسبة زيادة قدرها 45% في أعداد المسافرين بالقطارات مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع أعداد رحلات قطارات الركاب خلال الربع الثالث من عام 2023م على مختلف شبكات "سار" بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 10,915 رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.
وسجلت "سار" رقماً قياسياً آخر خلال الربع ذاته، حيث تجاوز حجم المعادن والبضائع التي نقلتها الشركة عبر شبكاتها 6.53 ملايين طن، وهو الرقم الأعلى الذي يتم نقله خلال 3 أشهر منذ بدأ عمليات نقل المعادن والبضائع عبر السكك الحديدية بالمملكة، ليشكل هذا الرقم نسبة ارتفاع قدرها 13% عن الفترة ذاتها من عام 2022م، حيث ارتفعت أعداد رحلات قطارات الشحن إلى 1,422 رحلة بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما أسهم بإزاحة أكثر من نصف مليون رحلة شاحنة عن الطرق خلال الربع الثالث من عام 2023.

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