Wednesday, 08 November 2023 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك المركزي السعودي يصدر قواعد احتساب معدل النسبة السنوي

11/8/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يُعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)"، في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل.
وشملت القواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل، إضافة إلى متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريًا من الجهات التمويلية. ويسري تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي.
وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع "قواعد احتساب معدل النسبة السنوي"؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حياله، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطلاع على قواعد احتساب معدل النسبة السنوي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.​​​​​​​

MENAFN08112023000089011017ID1107396262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث