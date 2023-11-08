ربط المخالفات المرورية إلكترونيا واعتماد مشروع التأشيرة السياحية بدول الخليج - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.
يأتي ذلك على هامش الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقد اليوم الأربعاء في مدينة مسقط، واعتمد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وشهد الوزراء تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2022-2023، والتي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس.
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