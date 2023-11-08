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ربط المخالفات المرورية إلكترونيا واعتماد مشروع التأشيرة السياحية بدول الخليج - جريدة الوطن السعودية

11/8/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.
يأتي ذلك على هامش الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المنعقد اليوم الأربعاء في مدينة مسقط، واعتمد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وشهد الوزراء تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2022-2023، والتي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس.

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