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السعودية تشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس - جريدة الوطن السعودية

11/8/2023 2:29:21 PM
(MENAFN- Al Watan) برئاسة وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم،، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تشارك المملكة ممثلةً بوزارة الثقافة، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات الوطنية ذات الاختصاص في أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الذي انطلقت أولى جلساته أمس، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر حتى الـ 22 من شهر نوفمبر الجاري.
وسيُلقي وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية كلمة المملكة خلال المؤتمر العام؛ يستعرض خلالها مختلف الإنجازات التي تحققت على مدى العامين الماضيَين بالتعاون ما بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلم والثقافة، والتأكيد على دور المملكة في دعم جهود المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستشهد الجلسة الوزارية المعنية بمشروع قرار اليونسكو لتوصية عام 1974م للتعليم من أجل التفاهم، والتعاون، والسلام الدولي، والتربية في مجال حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، كلمة سيلقيها معالي وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ يوسف البنيان. ويشارك الوفد السعودي بالمؤتمر العام في عددٍ من الجلسات واللجان المعنية بالثقافة والتربية والعلم والاتصالات والمعلومات، والبرامج والعلاقات الخارجية، إضافةً إلى مشاركة الوفد في عدد من البنود التي تتضمن ميزانية اليونسكو للعامين 2024م و2025م، وإستراتيجية اليونسكو للموارد البشرية 2023م و2027م.
وفي إطار انعقاد الدورة الحالية للمؤتمر؛ تشارك مختلف الجهات الوطنية السعودية في عدد من المناسبات المصاحبة، وذلك في سياق استعراض الإنجازات الوطنية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بجناحٍ يستعرض شراكتها القائمة مع اليونسكو في الحفاظ على التراث، والتعليم، وبناء القدرات، والبيئة والفنون الإبداعية، إضافة إلى مشاركة وزارة الثقافة في ملتقى الداعمين والذي تنظمه منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر العام لاستعراض المشاريع الستة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو من خلال الصندوق السعودي للثقافة.
يُذكر أن ما تحققه المملكة ضمن عملها مع اليونسكو - وكونها إحدى الدول المؤسِّسة - من تقدم متواصل، وشراكة إستراتيجية تتمثّل في عضوية المملكة بعدد من المجالس واللجان والمجموعات التابعة للمنظمة، إضافة إلى اختيارها في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي، والتي شهدت إدراج محمية عروق بن معارض في قائمة التراث العالمي كسابع موقع تراث سعودي عالمي يتم تسجيله، وترؤس المملكة لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي.

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