شركة Telecentro Argentina تطور أتمتة العمليات باستخدام نظام دعم الأعمال الرقمي من Netcracker

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Netcracker Technology أن Telecentro، شركة الاتصالات الرائدة في الأرجنتين وسعت نطاق نشر نظام دعم الأعمال الرقمي من Netcracker – وهو جزء من منصة Netcracker الرقمية – بغية تطوير أتمتة العمليات وتوفير حالات استخدام جديدة في المجال بأكمله.
تقدم Telecentro خدمات الإنترنت والتلفزيون والهاتف ومركز البيانات والإنترنت اللاسلكي للمستهلكين والشركات في كل أنحاء الأرجنتين، وعن طريق التطور واتباع منهج المخزون الموحد بالاستعانة بأدوات البنية التحتية المتقدمة، ستتوفر لدى الشركة معلومات دقيقة وحديثة، بالإضافة إلى عامل الرؤية في الوقت الفعلي للمعدات والمواقع عبر شبكتها المتنوعة E2E. وسيعمل الحل الموسع الذي يقدمه نظام دعم الأعمال الرقمي من Netcracker على تمكين حالات استخدام الأتمتة المتقدمة، بما في ذلك اكتشاف المشكلات وتحليل التأثير والسبب الجذري وتحسين مستوى الشبكة، مما يمكّن الشركة المشغلة من تحسين جودة خدماتها بشكل كبير وتعزيز تجربة العملاء.
يتضمن الحل مخزون موارد Netcracker النشط وإدارة البنية التحتية في Netcracker (الاكتشاف والتسوية والمصنع الخارجي وإدارة الأصول) وإدارة التكامل وواجهات برمجة التطبيقات في Netcracker، والتي تستفيد من نماذج YANG وواجهات التطبيقات المفتوحة والأدوات القائمة على المعايير بغية تبسيط إدارة التكامل وتمكين التنسيق المتقدم والأتمتة وتوفير عامل الرؤية في الوقت الفعلي.
صرح Juan Luna، مدير قسم الابتكار التكنولوجي، قائلاً: "سيؤدي جلب منتجات وميزات إضافية إلى عملية النشر الحالية مع Netcracker إلى تحسين دقة المخزون إلى حد كبير، مما يعمل على تعزيز قدرتنا على تسريع وتيرة المنهج الذي نتبعه لتطوير شبكتنا، ومن الناحية التشغيلية، لاكتشاف مناطق المشكلات المحتملة تلقائيًا وكيف يمكننا استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحلها بسرعة". "ويحدونا بالغ السعادة حيال قدرتنا على الاستعانة بهذه القدرات الجديدة لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا وزيادة مستوى كفاءة فرق الهندسة والعمليات."
صرح Fabio Gatto، المدير العام في Netcracker، قائلاً: "لا تنفك Telecentro تبحث عن طرق لتحسين مستوى كفاءتها التشغيلية وتقديم أفضل خدمة لعملائها، ويحدونا بالغ السعادة حيال كوننا الشريك المختار لتحقيق هذا الهدف". "إن تقديم ميزات إضافية من محفظة نظام دعم العمليات الرقمي سيتيح لنا مواصلة توفير الحل الأمثل لشركة Telecentro."
عن Netcracker Technology
تعمل الرقمنة السريعة على إحداث زعزعة في الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم، كما تدفع احتياجات العملاء وسلوكياتهم دائمة التطور مزودي الخدمات إلى التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم بغية تحقيق النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. إضافةً إلى ذلك، يعد بناء الأنظمة البيئية الرقمية ومتطلبات العملاء المتوقعة وتقديم تجربة رقمية فاعلة أمورًا ضرورية لمزودي الخدمات لدفع عجلة التطوير واختراق أسواق جديدة والتحول إلى رواد فاعلين في عصر الجيل الخامس.
تتمتع شركة Netcracker Technology، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، بالخبرة والثقافة والموارد اللازمة لمساعدة مزودي الخدمات على مستوى العالم في إحداث تحول جذري في أعمالهم بغية تحقيق الازدهار في عالم الاقتصاد الرقمي. كما أن حلولنا المبتكرة، ومن ضمنها منصة Netcracker الرقمية السحابية الرائدة، والخدمات القائمة على القيمة والسجل الحافل بالخدمات المتميزة لمدة ثلاثة عقود تساعد مزودي الخدمات في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتحفيز شركات الاتصالات على تطوير التقنيات داخل مؤسساتها وتطوير الأعمال وزيادة الأرباح. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
عن Telecentro
تعد Telecentro، التي تأسست عام 1990، شركة اتصالات رائدة مقرها الأرجنتين. وتتمثل رؤيتنا في تقديم أفضل خدمة اتصالات مبتكرة وأفضل خدمة إنترنت ومحتوى ترفيهي بأفضل الأسعار لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ولدى الشركة شبكة تخدم بوينس آيرس ومنطقة بوينس آيرس الكبرى، مع بنية ألياف تحتية تخدم عملاء B2C وB2B بالاستعانة بتقنيات الوصول HFC وFTTH. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة com .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN08112023004146001356ID1107396241
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.