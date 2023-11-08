شركة Telecentro Argentina تطور أتمتة العمليات باستخدام نظام دعم الأعمال الرقمي من Netcracker

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Netcracker Technology أن Telecentro، شركة الاتصالات الرائدة في الأرجنتين وسعت نطاق نشر نظام دعم الأعمال الرقمي من Netcracker – وهو جزء من منصة Netcracker الرقمية – بغية تطوير أتمتة العمليات وتوفير حالات استخدام جديدة في المجال بأكمله.

تقدم Telecentro خدمات الإنترنت والتلفزيون والهاتف ومركز البيانات والإنترنت اللاسلكي للمستهلكين والشركات في كل أنحاء الأرجنتين، وعن طريق التطور واتباع منهج المخزون الموحد بالاستعانة بأدوات البنية التحتية المتقدمة، ستتوفر لدى الشركة معلومات دقيقة وحديثة، بالإضافة إلى عامل الرؤية في الوقت الفعلي للمعدات والمواقع عبر شبكتها المتنوعة E2E. وسيعمل الحل الموسع الذي يقدمه نظام دعم الأعمال الرقمي من Netcracker على تمكين حالات استخدام الأتمتة المتقدمة، بما في ذلك اكتشاف المشكلات وتحليل التأثير والسبب الجذري وتحسين مستوى الشبكة، مما يمكّن الشركة المشغلة من تحسين جودة خدماتها بشكل كبير وتعزيز تجربة العملاء.

يتضمن الحل مخزون موارد Netcracker النشط وإدارة البنية التحتية في Netcracker (الاكتشاف والتسوية والمصنع الخارجي وإدارة الأصول) وإدارة التكامل وواجهات برمجة التطبيقات في Netcracker، والتي تستفيد من نماذج YANG وواجهات التطبيقات المفتوحة والأدوات القائمة على المعايير بغية تبسيط إدارة التكامل وتمكين التنسيق المتقدم والأتمتة وتوفير عامل الرؤية في الوقت الفعلي.

صرح Juan Luna، مدير قسم الابتكار التكنولوجي، قائلاً: "سيؤدي جلب منتجات وميزات إضافية إلى عملية النشر الحالية مع Netcracker إلى تحسين دقة المخزون إلى حد كبير، مما يعمل على تعزيز قدرتنا على تسريع وتيرة المنهج الذي نتبعه لتطوير شبكتنا، ومن الناحية التشغيلية، لاكتشاف مناطق المشكلات المحتملة تلقائيًا وكيف يمكننا استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحلها بسرعة". "ويحدونا بالغ السعادة حيال قدرتنا على الاستعانة بهذه القدرات الجديدة لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا وزيادة مستوى كفاءة فرق الهندسة والعمليات."

صرح Fabio Gatto، المدير العام في Netcracker، قائلاً: "لا تنفك Telecentro تبحث عن طرق لتحسين مستوى كفاءتها التشغيلية وتقديم أفضل خدمة لعملائها، ويحدونا بالغ السعادة حيال كوننا الشريك المختار لتحقيق هذا الهدف". "إن تقديم ميزات إضافية من محفظة نظام دعم العمليات الرقمي سيتيح لنا مواصلة توفير الحل الأمثل لشركة Telecentro."

عن Netcracker Technology

تعمل الرقمنة السريعة على إحداث زعزعة في الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم، كما تدفع احتياجات العملاء وسلوكياتهم دائمة التطور مزودي الخدمات إلى التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم بغية تحقيق النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. إضافةً إلى ذلك، يعد بناء الأنظمة البيئية الرقمية ومتطلبات العملاء المتوقعة وتقديم تجربة رقمية فاعلة أمورًا ضرورية لمزودي الخدمات لدفع عجلة التطوير واختراق أسواق جديدة والتحول إلى رواد فاعلين في عصر الجيل الخامس.

تتمتع شركة Netcracker Technology، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، بالخبرة والثقافة والموارد اللازمة لمساعدة مزودي الخدمات على مستوى العالم في إحداث تحول جذري في أعمالهم بغية تحقيق الازدهار في عالم الاقتصاد الرقمي. كما أن حلولنا المبتكرة، ومن ضمنها منصة Netcracker الرقمية السحابية الرائدة، والخدمات القائمة على القيمة والسجل الحافل بالخدمات المتميزة لمدة ثلاثة عقود تساعد مزودي الخدمات في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتحفيز شركات الاتصالات على تطوير التقنيات داخل مؤسساتها وتطوير الأعمال وزيادة الأرباح. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

عن Telecentro

تعد Telecentro، التي تأسست عام 1990، شركة اتصالات رائدة مقرها الأرجنتين. وتتمثل رؤيتنا في تقديم أفضل خدمة اتصالات مبتكرة وأفضل خدمة إنترنت ومحتوى ترفيهي بأفضل الأسعار لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ولدى الشركة شبكة تخدم بوينس آيرس ومنطقة بوينس آيرس الكبرى، مع بنية ألياف تحتية تخدم عملاء B2C وB2B بالاستعانة بتقنيات الوصول HFC وFTTH. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة com .

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