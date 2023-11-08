أتكنز رياليس تحصل على شهادة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) حصدت شركة "أتكنز رياليس"، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع، مدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز (TSX: ATRL)، شهادة "أفضل أماكن العمل" (Great Place to Work® certification) التي يقدمها معهد "جريت بليس تو وورك" (Great Place to Work® Institute)، للمرة الأولى في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يعدّ معهد "جريت بليس تو وورك" (Great Place to Work® Institute) الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل، ويدأب منذ العام 1992 على استطلاع رأي أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، بالاستناد إلى الرؤى والأفكار لتحديد العوامل التي تجعل كلاً من الشركات والمنظمات أماكن رائعة للعمل.

يحتل المعهد مكانة رائدة في القطاع بفضل نموذجه المتكامل القائم على البيانات الذي يسمح برصد وقياس تجربة الموظفين: وهو نموذج الثقة الخاص الخاص بمعهد "جريت بليس تو وورك" (Great Place to Work® Institute). وبحسب الأبحاث المتواصلة، تبيّن أن أفضل مكان للعمل هو المكان الذي يثق فيه الموظفون بالأشخاص الذين يعملون لديهم، ويفخرون بما يقومون به ويستمتعون برفقة الأشخاص الذين يعملون معهم. وفي إطار شهادة "أفضل أماكن العمل" (Great Place to Work® certification)، تمّ تقييم بيئة العمل لدى شركة "أتكنز رياليس" في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ضمن مجموعة من المجالات، بما في ذلك تحليل مؤشر الثقة وتقييم ثقافة العمل. وقد استطلع المعهد آراء الموظفين بشأن الاحترام والإنصاف والفخر والصداقة الشديدة في مكان العمل. وركّزت مجالات التقييم الرئيسة الأخرى على كلّ من القيادة والقيم الأساسية واعتماد أساس عميق من الثقة مع جميع الموظفين في جميع أنحاء المؤسسة. وقد حققت "أتكنز رياليس" أداءاً مميزاً في سمعة الشركة ودورها الرائد ضمن القطاع، وشعور الموظفين بالفخر بالدور الذي يقومون به، والإنصاف، وطريقة تعامل فريق الإدارة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع شركة 'أتكنز رياليس' بحضور يفوق 50 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، لعبت خلالها دوراً حيوياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يمثّل حصولنا على شهادة 'أفضل أماكن العمل' (Great Place to Work® certification) دليلاً على التزامنا المتواصل بتعزيز ثقافة المساواة والتنوّع والشمولية في مكان العمل، لخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالاحترام والدعم للتمكّن من بلوغ كامل إمكاناتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لكوكبنا وسكانه."

وقد حرصت "أتكنز رياليس"، في إطار برنامجها العالمي للمساواة والتنوّع والشمولية (ED&I) ، على إنشاء شبكة (ED&I) خاصة لمنطقة الشرق الأوسط في هذا المجال. تدير هذه الشبكة فريقاً متخصصاً ومتنوّعاً من الأفراد، يشغلون مناصب مختلفة في جميع أنحاء الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي الإقليمي. تتولى هذه الشبكة تمثيل فئات الموظفين المتنوعة في المنطقة، كما تنفذ خطة عمل تمتد على ثلاث سنوات تغطي مجالات مثل تعزيز الوعي داخل الشركة، ودعم الفئات غير الممثلة بشكل وافٍ ودعم الأصوات المؤيدة للتغيير. وفي هذا الإطار، وبهدف تنمية المواهب المستقبلية، قامت الشركة بتعزيز فريقها مع إضافة أكثر من 60 مواطناً إماراتياً خلال عامي 2022 و2023 عبر مختلف أنشطتها التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويدهم بفرص عمل بدوام كامل أو جزئي، لمساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية والمعارف ذات الصلة بالقطاع. وفي المملكة العربية السعودية، أطلقت الشركة "برنامج تنمية ورعاية الخرّيجين السعوديين" الذي يمتد على 12 شهراً، حيث يهدف إلى بناء القدرات المحلية في مجالات الهندسة والتصميم وإدارة المشاريع، وتزويد الموظفين بالخبرة العملية في هذه المجالات، من خلال دعم المشاريع الضخمة المّدرجة في إطار "رؤية السعودية 2030". وقد انضم إلى البرنامج حتى الآن نحو 69 خرّيجاً (22 من الإناث و 47 من الذكور).

من جانبها، قالت نعومي مايلز، نائبة الرئيس، قسم الموارد البشرية في شركة "أتكنز رياليس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون بحصولنا على شهادة 'أفضل مكان للعمل' (Great Place to Work® certification) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. يعدّ هذا الإنجاز تحوّلاً هاماً في مسيرتنا كشركة تسعى لأن تكون مثالاً يُحتذى به للآخرين، وتعزيز الوعي في القطاع، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة تكرّم الموظفين وتدعم نموهم الوظيفي على المدى الطويل". وأضافت: "نتطلع إلى مواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لبناء ثقافة مكان العمل التي تدعم المساواة والتنوّع والشمولية (ED&I) في جميع أنحاء المنطقة."

وبفضل جمعها لخبرات موظفيها البالغ عددهم 36 ألف موظف يعملون عبر مختلف الأسواق والمناطق المختلفة على مستوى العالم لتزويد العملاء بالحلول الشاملة في البيئات المبنية والطبيعية، تمكنت "أتكينز رياليس" من بناء سجل حافل وسمعة مرموقة باعتبارها الشريك الموثوق به لتقديم مشاريع تحويلية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدأب على توفير التميز التقني والخدمات الرقمية وحلول التصميم لإنشاء المشاريع معدومة الانبعاثات الكربونية. وتدعم الشركة مجموعة من العملاء الرئيسيين في قطاعات المباني والمواقع والنقل والطاقة والمياه في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك "الدار" و "مدن"، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) و"نيوم" و"الهيئة الملكية لمدينة الرياض" و"الهيئة الملكية لمحافظة العلا" وغيرها.

لمحة عن "أتكنز رياليس"

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤها كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو متابعتنا على "لينكد إن".