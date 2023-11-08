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جمعية المودة وإدارة التنمية بإمارة الشارقة يوقعان مذكرة تعاون

11/8/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية مذكرة تعاون مع ادارة التنمية الاسرية وفروعها التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بأمارة الشارقة، وتتضمن المذكرة التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق تماسك واستقرار الأسرة في دولة الإمارات العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية.
وأوضح المدير العام لجمعية المودة الأستاذ محمد آل رضي ان الاتفاقية تتضمن التعاون في عدة مجالات رئيسية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين، حيث ستمكّن المودة إدارة التنمية من الاستفادة من منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية والحقائب التدريبية، كما سيتم تقديم خدمات الارشاد النفسي والأسري لمستفيدي إدارة التنمية، بالإضافة الى مشاركة نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الاسرية التي تصدرها الجمعية من خلال مركز تصميم للدراسات والبحوث.
وأضاف تتضمن مذكرة التعاون على الترويج لمبادرات وخدمات الجهتين ونشر المواد الإعلامية والتوعوية والمشاركة في الفعاليات.
وتابع آل رضي يهدف هذا التعاون على الصعيد الفني والعلمي والعملي في المساهمة في تعزيز الاسس السليمة والمتينة التي يقوم عليها المجتمعي الإماراتي والسعودي
وختم بالإشارة إلى التعاون مع إدارة التنمية الأسرية بأمارة الشارقة تعد خطوة كبيرة تساهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع الخليجي والعربي، كما تعزز من مساعي الجمعية الحثيثة في توجهها الاستراتيجي للوصول الى العالمية، حيث تضمنت خطة العام 2023 العديد من المبادرات والفعاليات تم تنفيذها على نطاق إقليمي ودولي، وذلك لدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتمكينها من مواجهة التحديات المعاصرة، وايضاً لتعزيز دور المملكة في قيادتها لملف الأسرة في المحافل الإقليمية والدولية.

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