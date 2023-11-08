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تيك توك تنفي مايتداول عن حجبها للمحتوى المؤيد للسعودية

11/8/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد عدد من مستخدمي تطبيق التيك توك في المملكة العربية السعودية أن جميع الردود والفيديوهات المؤيدة للسعودية والتي تدافع عنها يتم إزالتها على الفور.
وعليه فقد تم إطلاق وسم (هاشتاق) في منصة إكس يحث على مقاطعة تطبيق التيك توك.
ومن جهة أخرى أوضحت شركة تيك توك في بيان لها ، أنه لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية.
وقالت في البيان: نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدى تيك توك. تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة.
وبأن الشركة تُطبق الإرشادات على جميع الأشخاص وكل أنواع المحتوى على منصتنا. تنبع هذه الإرشادات من الأطر القانونية وأفضل الممارسات في المجال، ومساهمات مجتمعنا، وخبراء السلامة والصحة العامة. ونتابع تطويرها للتصدي للمخاطر المستجدة والأضرار المحتملة التي قد تحدث نتيجة السلوكيات الجديدة.
ونوهت تيك توك في البيان أن هذه السياسات يتم تطبيقها من قبل فرق الأمن والسلامة العالمية والمستقلة الخاصة بنا. لا يتدخل أعضاء المجلس الاستشاري أو موظفينا في القرارات المتخذة من قبل هذه الفرق كما يتم التداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ونرفض بشدة حملات التشويه المتعمدة التي تمارس على موظفينا وشركائنا وتهدد أمنهم وسلامتهم.
وتابعت: نحن في منصة "تيك توك" نعتز ببناء مجتمع يساهم بفعالية في النظام الإبداعي على مستوى العالم، ونعتز أيضًا بمجتمعنا في المملكة والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات كما ساهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية، بحيث حققت هاشتاج #WhereToVisitKSA أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميا كما حققت هاشتاج #WhereToEatKSA أكثر من مليار مشاهدة عالميا. كما تصدرت المواهب السعودية الإبداعية المشهد بحيث حققت #SaudiTalentWeek أكثر من 302.8 مليون مشاهدة عالميا.
وبالإضافة إلى ذلك، نواصل مراقبة عدد من الادعاءات غير الموثقة ضد منصتنا. ولا يوجد أي مبرر أو منطق لمثل هذا العمل المنسق ضدنا.
وفي الختام، نناشد جميع أعضاء مجتمعنا بتحري الدقة عند نشر المعلومات وباللجوء إلينا من خلال القنوات الموجودة وتقديم التماس مباشر في تطبيقنا إذا كانوا يعتقدون أنه تمت إزالة أي محتوى و/أو حساب بشكل غير صحيح

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