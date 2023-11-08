ديسمبر المقبل.. الرياض تحتضن معرض مسكن العقاري في نسخته الثانية

(MENAFN
- Al Watan) تحتضن العاصمة الرياض خلال الفترة 7 - 9 ديسمبر المقبل النسخة الثانية من معرض مسكن, الذي يقام برعاية الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري والقنوات التمويلية.
ويهدف المعرض إلى توفير رحلة متكاملة للمستفيد في تملك الوحدات السكنية المتنوعة وإمكانية اختيار وتملك الوحدة السكنية مباشرةً داخل المعرض، وتوفير عروض سكنية وتمويلية خاصة في معرض مسكن العقاري، وتقديم الاستشارات الهندسية المجانية اللازمة للزوار من قبل الشركات الهندسية المشاركة في المعرض، ومعرفة المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار، بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.
يُذكر أنّ المعرض وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة يأتي امتدادًا للجهود التي تعمل عليها القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك للمساكن، كما يسهم في تطوير القطاع العقاري وطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، والإسهام في تحقيق تجربة سكنية متميزة ومتكاملة للأسر السعودية.
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