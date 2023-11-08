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ديسمبر المقبل.. الرياض تحتضن معرض مسكن العقاري في نسخته الثانية

11/8/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن العاصمة الرياض خلال الفترة 7 - 9 ديسمبر المقبل النسخة الثانية من معرض مسكن, الذي يقام برعاية الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري والقنوات التمويلية.
ويهدف المعرض إلى توفير رحلة متكاملة للمستفيد في تملك الوحدات السكنية المتنوعة وإمكانية اختيار وتملك الوحدة السكنية مباشرةً داخل المعرض، وتوفير عروض سكنية وتمويلية خاصة في معرض مسكن العقاري، وتقديم الاستشارات الهندسية المجانية اللازمة للزوار من قبل الشركات الهندسية المشاركة في المعرض، ومعرفة المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية والزوار، بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني.
يُذكر أنّ المعرض وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة يأتي امتدادًا للجهود التي تعمل عليها القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك للمساكن، كما يسهم في تطوير القطاع العقاري وطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية، والإسهام في تحقيق تجربة سكنية متميزة ومتكاملة للأسر السعودية.

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