اختتام فعاليات منتدى الطائف للاستثمار

(MENAFN
- Al Watan) اختتم منتدى الطائف للاستثمار الثلاثاء فعالياته المقامة في فندق ميريديان الهدا بمحافظة الطائف.
واستكملت الجلسات الحوارية في يوم المنتدى الثالث والأخير، حيث نوقشت ثلاثة مواضيع:
الترفيه.. صناعة واستثمار، والورد الطائفي.. تاريخ ومستقبل، وتحديات مشاريع الصحة العلاجية والتأهيلية، وورشة عمل بعنوان ((التعليم المهني في ظل رؤية السعودية 2030)).
وقد شهد المنتدى توقيع اتفاقيات استثمارية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال لأكثر من 27 مشروعًا، تنوعت بين الزراعية والجامعية والتعليمية والسياحية والترفيهية، وستقدم خلال 3 سنوات -بمشيئة الله- أكثر من 10 آلاف وظيفة لأبناء وبنات الطائف.
وأكدت سعاد بنت موسى الموسى، رئيسة مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات، أن الإقبال اللافت على المنتدى تجاوز التوقعات، وحقق غاياته وأهدافه الاستثمارية.
وقدمت ((الموسى)) شكرها للقيادة الرشيدة ومسؤولي المحافظة وفريق العمل، ولكل من أسهم في نجاحه.
يعد منتدى الطائف للاستثمار الأول من نوعه في المحافظة، وافتتح الأحد الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورجال الأعمال والمهتمين في مجال الاستثمار. وممثلين من دولتي كوريا والصين.
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