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اختتام فعاليات منتدى الطائف للاستثمار

11/8/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم منتدى الطائف للاستثمار الثلاثاء فعالياته المقامة في فندق ميريديان الهدا بمحافظة الطائف.
واستكملت الجلسات الحوارية في يوم المنتدى الثالث والأخير، حيث نوقشت ثلاثة مواضيع:
الترفيه.. صناعة واستثمار، والورد الطائفي.. تاريخ ومستقبل، وتحديات مشاريع الصحة العلاجية والتأهيلية، وورشة عمل بعنوان ((التعليم المهني في ظل رؤية السعودية 2030)).
وقد شهد المنتدى توقيع اتفاقيات استثمارية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال لأكثر من 27 مشروعًا، تنوعت بين الزراعية والجامعية والتعليمية والسياحية والترفيهية، وستقدم خلال 3 سنوات -بمشيئة الله- أكثر من 10 آلاف وظيفة لأبناء وبنات الطائف.
وأكدت سعاد بنت موسى الموسى، رئيسة مجلس إدارة جمعية طويق التعاونية للمعارض والمؤتمرات، أن الإقبال اللافت على المنتدى تجاوز التوقعات، وحقق غاياته وأهدافه الاستثمارية.
وقدمت ((الموسى)) شكرها للقيادة الرشيدة ومسؤولي المحافظة وفريق العمل، ولكل من أسهم في نجاحه.
يعد منتدى الطائف للاستثمار الأول من نوعه في المحافظة، وافتتح الأحد الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورجال الأعمال والمهتمين في مجال الاستثمار. وممثلين من دولتي كوريا والصين.

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