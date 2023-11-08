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موسم الرياض بين الفهم والمزايدة

11/8/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) بجهد كبير، ووقت طويل جرى العمل على موسم الرياض، ليكون حدثًا مهمًا على الصعيد الداخلي والخارجي، في الاقتصاد، والدعاية، والفن، والثقافة وغير ذلك، وفجأة دهمت الجميع أحداث فلسطين، فكانت السياسة السعودية سبّاقة في المواقف، فعملت بجهد وكفاح دبلوماسي عالٍ للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، ودعمهم، وكان وليّ العهد أوّل من اتصل بالرئيس الفلسطيني، مبيّنًا له وقوف السعودية مع الشعب الفلسطيني، وقد ضجرت صحف غربية من الموقف السعودي، فهاجموه، وقالوا إنه لا يحمل في طياته ما أردنا!
وبلغت التصريحات الإسرائيلية مراحلها القصوى في التطرف مع وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي نادى بضرورة استعمال السلاح الذري على أهل غزة! وكانت اللهجة السعودية شديدة في مقابله، فوصفت ذلك في بيان وزارة الخارجية بأنه تصريح متطرف، من وزير في ((حكومة الاحتلال الإسرائيلي)) وأنه يدل على تغلل التطرف والوحشية في أعضاء الحكومة، وبيّنت أنَّ عدم إقالة الوزير فورًا والاكتفاء بتجميد عضويته يعكس قمة الاستهتار من الحكومة الإسرائيلية.
لكنَّ جماعات التطرّف التي لا همَّ لها إلا استثمار دماء الأطفال المسفوكة للتحريض على الدول العربية، في وقاحة وصلف، انهمكوا في التركيز على موسم الرياض الذي أعد له قبل الحرب على غزة، وسعوا إلى جعله شمّاعة يعلّقون عليها كل خيباتهم، وإلصاق التهم الباطلة بالسعودية، رغم أنَّ هذه الجماعات في واقع الأمر تهاجم جميع الدول العربية، ولا ترضى عن أحد حتى يسايرها في منهجها، ويأويها، ضد شعوب المنطقة! التي اغتر بعضهم بتلك الدعايات دون وعي منه.
فقالوا إنَّ الموسم كان لحرف الأنظار عن فلسطين! متجاهلين أنَّ القمة العربية التي تستضيفها السعودية في الرياض على رأس أولوياتها القضية الفلسطينية، فأن تستضيف القادة العرب لتحقيق موقف موحّد من الحرب على غزة، هو السعي الحقيقي لجذب الأنظار للقضية الفلسطينية، وهذا العمل من أبجديات السياسة، لا ما تشغّب به تلك الجماعات بعيدًا عن الموضوع، وعن مجاله، ومضمونه.
وقبل مدّة خرج أحد قادة الميليشيات في العراق، في مقطع شاهده كثيرون يهدد طائفة دينية مخالفة له، لأنَّ بعضهم عقد قرانه واحتفل بعرسه في وقت ذكرى مقتل أحد الأئمة قبل أكثر من ألف سنة، واعتبر هذا سخرية منهم بالإمام! وأنه لا يجوز الاحتفال في تلك الذكرى، ألا يشبه هذا المنطق الأعوج تلك الأصوات، التي تعامت عن لغة السياسة، إلى أخرى بعيدة عنها تمامًا، همّها التحريض لا مساعدة الفلسطينيين.
وقد كانت فكرة الإضراب عن العمل أداة استعملتها الشعوب لأهداف عديدة، وبخصوص القضية الفلسطينية، كان الفلسطينيون يعلنون الإضراب في الانتفاضة الأولى (1987) لسبب واضح، أنَّ من كان يشارك في أحداثها قد يُكشف، ويتعرّض إلى الاعتقال متى علم الإسرائيليون بتغيّبه عن العمل، فآثر الفلسطينيون حينها إعلان الإضراب حتى لا يكشف المتغيّب منهم، فصار الجميع لا يعمل وقتها، كان هذا مفهومًا بهذا السياق، لكنَّ الأصوات التي سعت إلى التقليد دون فهم منها بل نقل هذا الإضراب إلى الرياض! واتخاذ موسم الرياض موضع مزايدة على موقف السعودية، لم تدلل ولو مرة واحد على فائدة ما يدعون إليه، سوى استعراض تأثيرهم فقط!
قالوا إنَّ هذا يغطي على الأخبار التي تنقل، وهي حجة باطلة من أساسها، فمن الذي حجب أخبار فلسطين؟ كيف والسعودية نفسها أعلنت عن قناة رسمية لاستقبال تبرّعات للناس فيها، وحثهم عليها، وسارع مشايخها وعلماؤها لترغيب الناس في عمل الخير والجود بمالهم، وقد وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية خطباء الجمعة والأئمة ليحثّوا الناس على هذا؟ ثم انظروا إلى حال هؤلاء، إذ حوّلوا القضية من فلسطين إلى مهاجمة بعض الفنانين الذين شاركوا في الموسم، وصار شتم الفنان المصري بيومي فؤاد شغلهم الشاغل في مواقع التواصل، ودعوا إلى مقاطعته، في حملة كبرى بعيدة تمامًا عن فلسطين، وانهمكوا في استعراض نفوذهم، دون وعي منهم بما يقومون به في كثير من الأحيان، حتى ولو كان عبثًا واعتداءً صارخًا على الناس بغير وجه حق، فقاموا بحملة على أحد المطاعم بحجة أنَّ الفنان يملكه، ثم لما انخفض تقييمه، إذا بهم يعلمون متأخرين بأنَّ هذا المطعم لا علاقة له به، فأضروا بمالكه البعيد لخيالاتهم، بعد بث حقد العاجز فيهم!
إنَّ موقف السعوديّة ثابت معلوم من القضية الفلسطينية، تقوم به سياستها، وتكافح عنه دبلوماسيتها، جاهدةً بأنَّ ترجع الحق لأصحابه، وهذا لا يكون بتصرفّات الساذجين، الذين هم أول من حرف الصورة ونقلها إلى الهوامش، مفتعلًا الخلافات البعيدة، حتى اختزلوا الأمر في مهاجمة فنان.

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