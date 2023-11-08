Wednesday, 08 November 2023 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عليك اللعنة إذا فعلت وعليك اللعنة إن لم تفعل

11/8/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) هناك مثل إنجليزي شهير يقول ((عليك اللعنة إن فعلت وعليك اللعنة إن لم تفعل!))، ومعناه أن بعض البشر عنده مشكلة شخصية معك ولا يهمه إذا فعلت شيئا حسنا أو لا، فإن فعلت شيئا حسنا سينتقدك وإن لم تفعل فإنه سينتقدك!
من أجل أن نفهم الهجوم الإخواني وهجوم أتباع الملالي في المنطقة؛ على المملكة العربية السعودية ودول الخليج في هذا الوقت والتحجج بموضوع غزة، يجب أن نعلم أن هذا الهجوم له تاريخ طويل، وهذه إحدى حلقاته التي تثار مع كل أزمة، الإخوان لن ينسوا أبدا ما بقوا أحياء أن السعودية وقفت كالسد المنيع ضد مؤامرة الإخوان وإدارة أوباما في ما يسمى الخريف العربي، إدارة أوباما أرادت تسليم العالم العربي للإخوان وهذا ما حدث في مصر وفي تونس، كانت الخطة الأمريكية تسليم السنة إلى مرشد إخواني وتسليم الشيعة لإيران! أما من وقف لهذه الخطة الشريرة ودمر مفعولها فهو بعون الله بلد واحد هو المملكة العربية السعودية، طبعا كما هي عادة الخطط الخبيثة يجب أن تزين وتغلف بوجه مختلف ليبدو حسنا، فلذلك غلفت بالديمقراطية والحرية وغيرها من الشعارات، لم تنطلِ علينا شعارات الإخوان في ذلك الحين وخريفهم العربي، وكنا نكتب عن مكر الإخوان وهم في الحكم، وهي الجماعة التي تحاول استغلال الدين وتتلحف بالدين من أجل مصالح سياسية، وربما يذكر البعض أنهم وضعونا وقتها في القائمة السوداء، وللأسف انخدع البعض بهم، والبعض الآخر كانوا يدعون لمسايرتهم واستمررنا على نهجنا في نقدهم حتى لفظتهم وكرهتهم الشعوب العربية، منذ ذلك الوقت والإخوان يشعرون بالحقد ويتحينون الفرص للهجوم على المملكة، وزاد حقدهم أكثر بعد النجاحات السعودية والقفزات من خلال رؤية 2030.
الآن جاءت أزمة غزة بكل ما فيها من أسى وحزن وتعاطف مع المدنيين الفلسطينيين في غزة، والله يلطف بحالهم ويرفع عنهم ويحفظهم ويغفر لهم ولموتاهم ويشفي جرحاهم، ووجد الإخوان ضالتهم في أزمة غزة وهم المعروفون كتجار أزمات وشعارات لعدة أسباب:
أولا، لكي لا يتم لوم جماعة الإخوان بأنهم قاموا بعمل مغامرة غير محسوبة وغير مدروسة العواقب، ولم يتم أخذ حالة المدنيين الفلسطينيين في الاعتبار والحسبان، فكانت أفضل طريقة لحرف وتشتيت الانتباه هي التركيز على جهة أخرى، فبدأت حملة تخوين كبرى للدول العربية وعلى رأسها المملكة.
ثانيا، بعد التعاطف الدولي الشعبي الكبير في العالم مع مدنيي غزة، خصوصا بعد البطش الإسرائيلي المتوحش ضد المدنيين، حاولت الأذرع الإخوانية استغلال هذا التعاطف الدولي وركوب الموجة كالعادة من أجل حرفها ومحاولة الثأر من المملكة العربية السعودية التي خربت المشروع الإخواني في 2011، لم يجدوا شيئا فحاولوا ركوب موجة موسم الرياض.
ثالثا، بخصوص شعارات المقاومة الكاذبة والخادعة، لم يقوموا بأي شيء يذكر ولا أدل من ذلك إلا معركة العمود، فرجعوا للتكتيك المعروف (لتقليل أثر أي أزمة حاول حرف الأنظار وتغيير التركيز على موضوع آخر، وكالعادة الموضوع المفضل لديهم مهاجمة السعودية، لا نبالغ إذا قلنا إن المملكة فعلا هي عمود البيت العربي والسد المنيع الذي تتحطم عليه كل المؤامرات الإخوانية والصفوية، وبعد الرؤية لم يعد يحلم أحد بانتقاد المملكة في كل المجالات لأنها أصبحت منارة وقدوة للجميع، لذلك ذهبوا لموسم الرياض، وكالعادة الإخوان والصفويون بينهم تعاون وتنسيق في كل شيء بما فيها الحملات الإعلامية، مع أن الصفويين خذلوا الإخوان في الأزمة وتركوهم يواجهون مصيرهم!
الآن دعونا نذهب للغة الأرقام والحقائق، وهي التي تقنع العاقلين المبصرين وليس المؤدلجين، لأن الإخواني والصفوي المؤدلج لو تحضر له قرص الشمس أمام عينيه فلن يرى إلا الظلام والانتقاد، البعض ينتقد موسم الرياض مع وجود أزمة غزة لكن الحقائق والأرقام تقول:
أولا، أيام كانت الميليشيات الحوثية تقصف المدن السعودية وهي غالية على كل السعوديين لم تتوقف الحياة والأنشطة والترفيه.
ثانيا، عندما بدأ الدعم الحقيقي لغزة، ونقصد بالدعم الحقيقي الذي ينفع غزة وليس دعم الشعارات، أي حملة التبرع لغزة فإن السعوديين هبوا عن بكرة أبيهم قيادة وشعبا لنصرة غزة وخلال ساعات تعدوا مئات الملايين ووصلت التبرعات لأكثر من 400 مليون ريال.
ثالثا، من أكثر الدول نشاطا سياسيا وإعلاميا في أزمة غزة هي السياسة السعودية التي كانت موجودة في كل المحافل الدولية لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة.
رابعا، مهرجان الرياض هو مهرجان متنوع بين رياضي واجتماعي وترفيهي، وحتى الغنائي يشكل حوالي 2% من المهرجان، لماذا هذه الحملة على استمرار أنشطة الحياة لو لم يكن المقصود المملكة والثأر منها والمهرجان مجرد حجة زائفة؟!
خامسا، استمرت الحياة والمناشط في كل الدول العربية كما هي، ولم نشهد أي تركيز على هذه المناشط إلا في المملكة والرياض مما يدل أن الموضوع حجة وهي (شنشنة نعرفها من اخزم!).
نرجع للمثل الإنجليزي ((عليك اللعنة إن فعلت وإن لم تفعل)) هم قصدهم المملكة والثأر من تخريب مؤامراتهم وليس غزة، حتى لو أوقفنا الحياة ومناشطها فإنهم سينتقدون وسيجدون عذرا آخر، لو فعلت ما فعلت فإنه بنظرهم غير كافٍ، وسيبحثون حجة زائفة أخرى للهجوم على المملكة، لذلك يجب عدم إعطائهم أكبر من حجمهم، المملكة دمرت مؤامراتهم وهم في أوج قوتهم في 2011، فما بالك الآن ونحن، بإذن الله، أقوى وأكثر مناعة. المملكة دولة أفعال وستفعل ما يفيد الشعب الفلسطيني عمليا وملموسا، أما الكلام الفاضي والشعارات الزائفة التي لا تسمن ولا تغني نتركها لغيرنا، موقف الملك سلمان (أبو فهد) من القضية الفلسطينية علنا وفي الغرف المغلقة موقف عز واضح وعالٍ مثل الثريا، والموقف المشرف لابنه سمو ولي العهد الأمير محمد (أبو سلمان) يعرفه البعيد قبل القريب عندما وضع القضية الفلسطينية شرطا أساسيا قبل كل مفاوضات، نحن السعوديين لا نهتم لأنه في الأخير لن يصح إلا الصحيح والأفعال أقوى صوتا من الأقوال، وسنرى مستقبلا عندما سيأتي الجميع للرياض لشكرها على حل الدولتين وحل القضية الفلسطينية لأن الحل سيكون، بإذن الله، في الرياض، وهم يعرفون مهما ذهبوا يمينا أو يسارا أن الحل والثقل والحكمة والسياسة والثقة والنفوذ الدولي في قصر العوجا.

MENAFN08112023000089011017ID1107396172

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث