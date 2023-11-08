Wednesday, 08 November 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القافلة في مسارها.. رغم كيد الكائدين

11/8/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) هكذا يعود النباح القديم.. وفي كل مرة تتلون مسبباته، في حين تظل أهدافه هي ذات الأهداف، لماذا تتجه سهامهم إلى المملكة، تلك السهام التي يوجهها أرباب الحركات المشبوهة المتمسحة بمسوح التدين وأشياعهم في منابر الإعلام ومواخير الابتزاز، وتتخفى وراءها وجوه ممسوخة ذات أجندة لا ينام لها جفن إلا بعد أن ترى الخراب يحل بكل الأرجاء؟.
كعادتهم يعودون الآن راكبين صهوة القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الأشقاء في غزة، والذي ووجه بكل الشجب والإدانة من المملكة قيادةً وشعبًا.. فوجدوها سانحة لا يجب على أجندتهم تجاوزها، وأقاموا سرادقات اللطم على الخدود، موجهين الاتهامات المتجنية صوب المملكة، ماسحين بممحاتهم البالية كل المبادرات والمواقف السعودية التي تترى وتتواصل على مدى العقود، دعمًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
مارسوا الجحود والنكران للمواقف السعودية الرائدة والقوية في أصعب الأوقات الفلسطينية، حين كانت يد المملكة تجود بكل ما يحمي الأشقاء ويقيل عثراتهم ويدفع عنهم البلاء وينصر قضيتهم ويعيد لهم حقوقهم، وهم إخوة أصحاب حق يدفعنا واجب الإخاء لنكون إلى جانبهم، في حين كان التقاعس ديدن أولئك المرجفين، مكتفين بنفخ الكير والمزايدة على القضايا، بعيدًا عن أي قدرة على صناعة القدوة وامتلاك القدرة على البذل الصادق والحقيقي، ففاقد الشيء لا يعطيه!.
هكذا تناسوا وقوف المملكة التاريخي بجانب القضية الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، يرحمه الله، مثلما يتناسون المبادرة السعودية التي عكفت عليها المملكة وسهرت على تفاصيلها، لتتبناها لاحقًا كل الدول العربية عبر قمة بيروت الشهيرة عام 2002، سعيًا حقيقيًا وعمليًا لحل القضية الفلسطينية واستعادة الأشقاء حقوقهم المسلوبة، في حين اكتفوا هم بالجلوس في مقاعد المتفرجين، في انتظار أن تمطر السماء ذهبًا، وهم في أماكنهم قاعدون!.
لم يكتفوا بنسيان ذلك، بل وقفزوا على كل العمل السياسي والدبلوماسي الضخم الذي قدمته المملكة، وما زالت، دعمًا للشعب الفلسطيني، فتاجروا بما يجري في غزة من عدوان غاشم، رامين بخيباتهم وضحالة شأنهم على السعودية، صاحبة أكبر دعم في العالم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى الدعم المادي المهول، والذي بلغ في الفترة من العام 2000 إلى العام 2018 ستة مليارات دولار مساندةً للأشقاء الفلسطينيين، وتضميدًا لجراحهم الأليمة، أصبح في قاموس أولئك المتشرنقين في شعاب أحقادهم، بلا قيمة، في حين اقتطعت المملكة تلك المبالغ من مدخول شعبها، تضامنًا مع إخوتها، وتفاعلاً مع ما يعانونه من أوجاع، واقتسامًا للّقمة التي تبقي الأشقاء صامدين، وتجعل القضية متوهجة ساطعة إلى حين استرداد الحقوق.
ماذا يريدون من المملكة؟ هل يريدون لها أن تتحول إلى بيت عزاء وتتوقف كل مظاهر الحياة فيها، في حين يعيشون حياتهم دون أن يُقفل لهم ملهى أو يتوقف عندهم نشاط؟.
هل يريدون أن تطفئ المملكة كل إشراقات النماء والسير إلى الأمام والتي بهرت العالم، لتصبح الآن منارة حضارية وتنموية وسياحية، وتحتل مكانها المتقدم بجدارة بين صانعي القرار العالمي؟، أم يريدون أن يخمدوا نيران الغل والأحقاد التي تحرق صدورهم ليروا المملكة بلدًا متخلفًا لا يهنأ شعبه بالحياة الرغدة، ولا تعم حياته نعمة الأمن الوارف، ولا يحظى بالمكانة المرموقة التي يعيشها بين شعوب العالم المتقدم؟.
الوقوف مع الأشقاء لا يعني أن تتوقف الحياة في المملكة أو في غيرها لإظهار المناصرة والدعم، فالحقائق الماثلة على أرض الواقع شاخصة وموثقة لمن يريد البحث في المواقف والأرقام، وإذا كانت فعاليات ناجحة كموسم الرياض تفتح أبواب العمل والرزق لمئات الآلاف من شبابنا، وترصف الطرق أمام إنعاش السياحة الداخلية تحقيقًا لمستهدفاتها التنموية ورؤيتها 2030، وتتيح لشعبها مساحات يستحقونها من الترفيه.. إذا كانت مثل هذه الفعاليات هي المستهدفة من أولئك المغرضين، أو كانوا يستهدفون مجمل ما يجري في المملكة من حراك، فليعلموا أنهم اختاروا الوسيلة الخطأ، وفقدوا كعادتهم كل بوصلة تقودهم إلى الجادة.
نعم.. عاد النباح القديم.. لكن القافلة السعودية تسير واثقة مطمئنة، ومظاهر الحراك في أرضها تمارس حياتها وحيويتها، بقيادةٍ ملهمة وواعية تعرف المسار، وشعب يقظ يعرف ما يريد.

MENAFN08112023000089011017ID1107396170

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث