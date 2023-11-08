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4 مصادر لجمع فائض الطعام

11/8/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت جمعية ((إكرام)) لحفظ الطعام بمكة المكرمة، 4 مصادر لجمع فائض الطعام تشمل فنادق المنطقة المركزية بالمسجد الحرام، وقاعات الأفراح، ومؤسسات الإعاشة، والمحال التجارية.
وأظهرت الجمعية في تقريرها الشهري الخاص بمؤشرات الأمن الغذائي ارتفاعا ملحوظا في حجم فائض الطعام مقارنة بالشهر الماضي من هذا العام 2023، حيث بلغ إجمالي المستفيدين لشهر أكتوبر 800 ألف مستفيد بقيمة تقديرية تجاوزت 2 مليون ريال.
وأوضح مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي؛ أن حجم فائض الطعام لشهر أكتوبر 2023 بلغ 90 طنا فيما بلغ في شهر سبتمبر 61 طنا، مشيرا إلى أن هذا التباين في الأرقام يعود لحجم الطلب وتزامن الأشهر مع المناسبات والفعاليات والإجازات الموسمية، وأن الجمعية بالتوازي مع هذا تقدم المعونات الغذائية للأسر المحتاجة في المنطقة.

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