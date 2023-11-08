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انطلاق المرحلة 3 والأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023

11/8/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن انطلاق المرحلة 3 والأخيرة من بيع تذاكر النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية 2023 ، التي تستضيفها محافظة جدة بالمملكة خلال الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر2023.
وطرح موقع الاتحاد الدولي على حسابه جميع أنواع التذاكر الفردية لجميع المباريات وكافة الفئات، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة - متاحة عند الطلب.

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