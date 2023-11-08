انطلاق المرحلة 3 والأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" عن انطلاق المرحلة 3 والأخيرة من بيع تذاكر النسخة الـ20 لكأس العالم للأندية 2023 ، التي تستضيفها محافظة جدة بالمملكة خلال الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر2023.
وطرح موقع الاتحاد الدولي على حسابه جميع أنواع التذاكر الفردية لجميع المباريات وكافة الفئات، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة - متاحة عند الطلب.
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