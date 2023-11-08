الأخضر يبدأ رحلة المونديال بملعب جديد

(MENAFN
- Al Watan) حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الملعب الذي سيحتضن أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إذ سيفتتح الأخضر مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 بمواجهة باكستان، في الـ16 من نوفمبر الجاري، على ملعب نادي الفتح الجديد بالأحساء.
وسيلاقي الأخضر نظيره الأردني في الـ21 من نوفمبر خارج أرضه، ثم يستضيف طاجيكستان في الـ21 من مارس المقبل، ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين بعدها بـ5 أيام في طاجيكستان.
وفي الـ6 من يونيو المقبل، يواجه الأخضر باكستان على أرض الأخير، ويختتم مشواره بالدور الثاني من التصفيات، حينما يستضيف الأردن في الـ11 من يونيو المقبل.
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