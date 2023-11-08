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الأخضر يبدأ رحلة المونديال بملعب جديد

11/8/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الملعب الذي سيحتضن أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إذ سيفتتح الأخضر مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 بمواجهة باكستان، في الـ16 من نوفمبر الجاري، على ملعب نادي الفتح الجديد بالأحساء.
وسيلاقي الأخضر نظيره الأردني في الـ21 من نوفمبر خارج أرضه، ثم يستضيف طاجيكستان في الـ21 من مارس المقبل، ويتجدد اللقاء مرة أخرى بين المنتخبين بعدها بـ5 أيام في طاجيكستان.
وفي الـ6 من يونيو المقبل، يواجه الأخضر باكستان على أرض الأخير، ويختتم مشواره بالدور الثاني من التصفيات، حينما يستضيف الأردن في الـ11 من يونيو المقبل.

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