دنى ترفض المستحيل بإنجاز كبير

(MENAFN
- Al Watan) سجلت المدربة السعودية دنى رجب، إنجازا تاريخيا لكرة القدم النسائية السعودية، بحصولها على الرخصة الآسيوية ((A)).
وخاضت رجب 8 أشهر من الاختبارات النظرية والعملية للحصول على الرخصة الآسيوية.
وتتولى دنى منصب مساعد مدرب المنتخب السعودي للسيدات منذ تأسيسه لأول مرة في فبراير 2022، لتعمل مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب ثم مع الفنلندية روزا لابي سيبالا، التي تولت التدريب من فبراير إلى أكتوبر الماضيين.
وتمتلك دنى الرخصة التدريبية ((B)) من الاتحاد الأوروبي، وعملت مدربة في أكاديمية مهد، قبل أن تتولى منصبها الحالي مساعدةً لمدربة المنتخب السعودي.
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