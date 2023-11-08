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دنى ترفض المستحيل بإنجاز كبير

11/8/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المدربة السعودية دنى رجب، إنجازا تاريخيا لكرة القدم النسائية السعودية، بحصولها على الرخصة الآسيوية ((A)).
وخاضت رجب 8 أشهر من الاختبارات النظرية والعملية للحصول على الرخصة الآسيوية.
وتتولى دنى منصب مساعد مدرب المنتخب السعودي للسيدات منذ تأسيسه لأول مرة في فبراير 2022، لتعمل مع المدربة الألمانية مونيكا ستاب ثم مع الفنلندية روزا لابي سيبالا، التي تولت التدريب من فبراير إلى أكتوبر الماضيين.
وتمتلك دنى الرخصة التدريبية ((B)) من الاتحاد الأوروبي، وعملت مدربة في أكاديمية مهد، قبل أن تتولى منصبها الحالي مساعدةً لمدربة المنتخب السعودي.

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