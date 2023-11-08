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كاسترو يعود للذئاب

11/8/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك لاعب التعاون، البرازيلي ماتيوس كاسترو في تدريبات الذئاب التحضيرية لمواجهة الهلال، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

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