كاسترو يعود للذئاب

كاسترو يعود للذئاب
التاريخ
11/8/2023 2:23:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) شارك لاعب التعاون، البرازيلي ماتيوس كاسترو في تدريبات الذئاب التحضيرية لمواجهة الهلال، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
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