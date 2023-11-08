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قوة وإثارة بسوبر جلوب

11/8/2023 2:23:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها المملكة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ونجح النجمة البحريني في التغلب على كال هيت الأمريكي 22/29، وكسب برلين الألماني نظيره فرناندو الأرجنتيني 34/48، وتغلب الخليج على كوينزلاند الأسترالي 48 /26.

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