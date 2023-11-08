قوة وإثارة بسوبر جلوب

قوة وإثارة بسوبر جلوب
التاريخ
11/8/2023 2:23:54 PM
(MENAFN
- Al Watan) تواصلت منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد التي تستضيفها المملكة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ونجح النجمة البحريني في التغلب على كال هيت الأمريكي 22/29، وكسب برلين الألماني نظيره فرناندو الأرجنتيني 34/48، وتغلب الخليج على كوينزلاند الأسترالي 48 /26.
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