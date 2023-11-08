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الأمم المتحدة: دخول 50 شاحنة إغاثية إلى غزة ما عدا الوقود

11/8/2023 2:23:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 50 شاحنة تقل غذاء وماء وإمدادات طبية ودواء ومستلزمات النظافة دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ويصل بذلك عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر إلى 526، وحتى الآن لم يدخل أي وقود إلى القطاع.
وحول الوضع داخل غزة، أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي أن اكتظاظ النازحين في منشآت الأمم المتحدة يثير القلق، وساق مثالا على ذلك بمركز تدريب خانيونس الذي يقيم به نحو 22 ألف نازح.
وقال :" إن نصيب الفرد من مساحة المكان يقل عن مترين مربعين فقط، كما يوجد مرحاض واحد لكل 600 شخص".
وأفادت وكالة الأونروا أن تدهور أوضاع النظافة وغياب الخصوصية والمساحة الكافية يهددان صحة وسلامة المحتمين بالمنشأة. وفي الضفة الغربية، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية :" إن 147 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا، قُتلوا منذ 7 أكتوبر، قُتلت الغالبية العظمى منهم على يد القوات الإسرائيلية، فيما قُتل 8 من بينهم طفل بيد مستوطنين".
وقد هُجر 900 شخص في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر في ظل عنف المستوطنين والقيود على الوصول. وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية سيشارك في المؤتمر الإنساني الدولي حول غزة الذي تنظمه فرنسا يوم الخميس.

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