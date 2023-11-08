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تنسيق مستمر لإيصال المساعدات السعودية إلى غزة

11/8/2023 2:23:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعاته التنسيقية لبحث سبل إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة.
واجتمع فريق المركز مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر في مدينة القاهرة اليوم، حيث جرى بحث سبل توفير وإيصال المعونات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة عبر منفذ رفح.
وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به.

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