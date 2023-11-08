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تدشين الحافلة الكهربائية بالدمام والقطيف

11/8/2023 2:23:52 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) بالدمام أمس، الحافلة الكهربائية، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ووكيل أمين المنطقة الشرقية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، وذلك ضمن مشاريع النقل العام في حاضرة الدمام، ومحافظة القطيف، وامتدادًا لسلسلة من إطلاق الحافلات الكهربائية في المملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الحافلة مصممة وفقًا لأحدث المعايير، ومجهزة بمميزات تجمع بين الكفاءة والراحة والتقنيات الحديثة، حيث تشتمل على 37 مقعدًا مريحًا، ومزودة ببطارية عالية الكفاءة بقوة 420 كيلو وات، ما يتيح لها العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة عبر 73 رحلة يوميًا، وتمكنها من قطع مسافة تصل إلى 300 كلم في الشحنة الواحدة، إضافة إلى مواكبتها لاحتياجات الركاب من خلال توفير شبكة WIFI ومنافذ USB مثبتة داخل الحافلة.
يذكر أن إطلاق الحافلة الكهربائية ضمن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف يضم 85 حافلة، ويشتمل على 8 مسارات تغطي 218 محطة توقف ولمسافة 400 كلم، ويهدف المشروع إلى تشجيع ثقافة النقل العام بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل العام إلى 15% بحلول عام 2030، وتوفير خيارات تنقل أسرع وأسهل، والحد من الانبعاثات الكربونية، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

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