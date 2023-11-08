Wednesday, 08 November 2023 10:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2400م3 أنقاض ومخلفات

11/8/2023 2:23:52 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 2400 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمدينة الظهران، شملت حي الدوحة الجنوبية والوسام، وذلك استمراراً لجهودها لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة، أن إدارة النظافة قامت بحملة لرفع الأنقاض والمخلفات المشوه للمنظر العام وإزالة جميع الملوثات البصرية من الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، وذلك ضمن برنامج دوري للنظافة ولتحقيق أهداف بيئية وجمالية لمدينة الظهران، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم.
ودعت الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات والأنقاض بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي مخالفة تشوه بصري عبر مركز البلاغات 940 وكذلك من خلال (صور وارسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري.

MENAFN08112023000089011017ID1107396156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث