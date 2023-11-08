2400م3 أنقاض ومخلفات

(MENAFN
- Al Watan) رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 2400 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمدينة الظهران، شملت حي الدوحة الجنوبية والوسام، وذلك استمراراً لجهودها لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة، أن إدارة النظافة قامت بحملة لرفع الأنقاض والمخلفات المشوه للمنظر العام وإزالة جميع الملوثات البصرية من الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية، وذلك ضمن برنامج دوري للنظافة ولتحقيق أهداف بيئية وجمالية لمدينة الظهران، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم.
ودعت الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات والأنقاض بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي مخالفة تشوه بصري عبر مركز البلاغات 940 وكذلك من خلال (صور وارسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري.
MENAFN08112023000089011017ID1107396156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.