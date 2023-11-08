الإمارات تعلن عن وثيقة مبادئ لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط بالعالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اختتمت اليوم والتي تم الإقرار خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة،
كما أقرت حكومة الإمارات المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات إقليميا وعالميا، منوها بامتلاك الإمارات لقطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة، وطموح كبير للمستقبل لا يقبل إلا بالمركز الأول إقليميا وعالميا
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