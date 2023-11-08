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الإمارات تعلن عن وثيقة مبادئ لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط بالعالم

11/8/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اختتمت اليوم والتي تم الإقرار خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة،

كما أقرت حكومة الإمارات المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات إقليميا وعالميا، منوها بامتلاك الإمارات لقطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة، وطموح كبير للمستقبل لا يقبل إلا بالمركز الأول إقليميا وعالميا

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