تراجع معظم بورصات الخليج مع ترقب تصريحات لرئيس المركزي الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض يوم الأربعاء في ظل ترقب المتعاملين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حول أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم‭ ‬الأربعاء.

وتعتقد الأسواق المالية أن المركزي الأمريكي قد فرغ من دورة التشديد النقدي الأصعب منذ عقود، ويكثف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل منذ أن أظهرت بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة بعض العلامات على التباطؤ.

وسيدلي باول بتصريحات اليوم الأربعاء ويوم الخميس.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.

‬‬‬وأنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية التداولات منخفضا 0.2 بالمئة إلى 10929 نقطة، متأثرا بهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2.4 بالمئة وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 1.4 بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام لشركة كابكس دوت كوم للشرق الأوسط إن سوق الأسهم السعودية تواصل التداولات ضمن نطاق محدد على مدى اليومين الماضيين بعد التعافي إلى حد ما.

وأضاف“ربما يواصل الاتجاه في أسواق النفط، وكذلك خفض إنتاج الخام، التأثير على المعنويات”.

وظلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، تحت ضغط بعد الانزلاق إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وتعمقت خسائرها بفعل مخاوف إزاء تضاؤل حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 3965 نقطة مدفوعا بتراجع سهم إعمار العقارية اثنين بالمئة.

وذكر بافيل أن بورصة دبي سجلت بعض التصحيحات السعرية بعد سلسلة من المكاسب.

وتابع“ربما يواصل المتعاملون مراقبة مستجدات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وكذلك التوتر الجيوسياسي في المنطقة الذي قد يفاقم التقلبات”.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 10569 فلسطينيا، منهم 4324 طفلا، قُتلوا و26457 أصيبوا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر .

وأغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي متراجعا 0.1 بالمئة إلى 9546 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 2.5 بالمئة إلى 23987 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته بدعم من قفزة لسهم البنك التجاري الدولي بلغت 6.9 بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.

رويترز