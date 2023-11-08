الأسهم القيادية تدفع البورصة لتحقيق مستوى تاريخى جديد

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((المصرى)): استقرار المؤشر أعلى 24 ألف نقطة يدفع استمرار الصعود
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار استهداف مؤشرات البورصة مستويات تاريخية، خلال الجلسات المقبلة، عقب تكوين المؤشر الرئيسى قمة تاريخية عند 24136 نقطة خلال جلسة الأربعاء، على أن يكون الصعود مرهونًا بإعلان نتائج أعمال إيجابية للشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة.
وصعد المؤشر الرئيسى EGX30 فى ختام تداولات الأربعاء بنسبة 2.5% إلى مستوى 23986 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70EWI ارتفاعًا بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4654 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% إلى مستوى 6901 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 1.9% عند مستوى 29074 نقطة.
وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إنَّ استمرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى 24 ألف نقطة، يدفعه نحو اختبار مستوى 28 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.
ورجح اختراق المؤشر مستوى 28 ألف نقطة، قبل نهاية تداولات العام الجارى، مع زيادة ضغط الشراء على الأسهم.
وأوضح أن الفرص الواعدة موزعة على الأسهم التى تحقق شركاتها عوائد بعملات أجنبية وعلى رأسها العقارات والقطاع الاستهلاكى والبنوك، فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة حاليًا بالقطاع المصرفى. ((النمر)): انخفاض قيمة الجنيه لم ينعكس على أداء السوق حتى الآن
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إنَّ موجات الصعود المتتالية للسوق ستظل مستمرة؛ حيث ما زال ارتفاع السوق لم يعكس انخفاض قيمة الجنيه بعد، فى ظل انخفاض سعر العملة فى السوق الموازى.
وأكد ((النمر))، أن سهم البنك التجارى الدولى سيدفع المؤشر نحو الصعود فى ظل إعلان أرباح قوية للبنك، وكذلك ارتفاع سعر شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، لذلك أصبح مؤشر EGX30 مؤهلاً لصعود قوى أعلى 24 ألف نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات 4.1 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 124.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 201 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 78 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم ((مصر للأسواق)) بنسبة 19.9%، وسهم ((الوطنية للإسكان)) بنسبة 18.01%. ((إسماعيل)): موجة جنى أرباح من مستوى 24500 نقطة نتيجة الصعود المتواصل
وقال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 24500 نقطة، خلال الجلسات المقبلة.
وأوضح أن المؤشر سيواجه موجات جنى أرباح عند مستويات المقاومة مع اتجاه المستثمرين لحصد أرباح الصعود التاريخى.
وتراجعت أسعار 86 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((مطاحن القاهرة)) بنسبة 8.4%، وسهم ((جراند إنفستمنت)) بنحو 5.5%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى إلى 1.6 تريليون جنيه بنسبة 2.2%.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 57.6 مليون جنيه، و256.6 مليون جنيه مستحوذين على نسب 4.6% و5.7%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 313.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 89.7%.
ونفذ الأفراد 95.5% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء المصريين؛ حيث سجلوا صافى بيع بقيمة 294.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، و4.8 مليون جنيه.
فيما اقتنصت المؤسسات 4.5% من التداولات متجهة نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى بيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 16.9 مليون جنيه، و251.5 مليون جنيه على الترتيب.
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