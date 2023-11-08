الأسهم القيادية تدفع البورصة لتحقيق مستوى تاريخى جديد

توقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار استهداف مؤشرات البورصة مستويات تاريخية، خلال الجلسات المقبلة، عقب تكوين المؤشر الرئيسى قمة تاريخية عند 24136 نقطة خلال جلسة الأربعاء، على أن يكون الصعود مرهونًا بإعلان نتائج أعمال إيجابية للشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة.

وصعد المؤشر الرئيسى EGX30 فى ختام تداولات الأربعاء بنسبة 2.5% إلى مستوى 23986 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70EWI ارتفاعًا بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4654 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.74% إلى مستوى 6901 نقطة، كما سجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 1.9% عند مستوى 29074 نقطة.

وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إنَّ استمرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى 24 ألف نقطة، يدفعه نحو اختبار مستوى 28 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.

ورجح اختراق المؤشر مستوى 28 ألف نقطة، قبل نهاية تداولات العام الجارى، مع زيادة ضغط الشراء على الأسهم.

وأوضح أن الفرص الواعدة موزعة على الأسهم التى تحقق شركاتها عوائد بعملات أجنبية وعلى رأسها العقارات والقطاع الاستهلاكى والبنوك، فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة حاليًا بالقطاع المصرفى.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إنَّ موجات الصعود المتتالية للسوق ستظل مستمرة؛ حيث ما زال ارتفاع السوق لم يعكس انخفاض قيمة الجنيه بعد، فى ظل انخفاض سعر العملة فى السوق الموازى.

وأكد ((النمر))، أن سهم البنك التجارى الدولى سيدفع المؤشر نحو الصعود فى ظل إعلان أرباح قوية للبنك، وكذلك ارتفاع سعر شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، لذلك أصبح مؤشر EGX30 مؤهلاً لصعود قوى أعلى 24 ألف نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات 4.1 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 124.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 201 شركة مقيدة، ارتفع خلال الجلسة 78 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم ((مصر للأسواق)) بنسبة 19.9%، وسهم ((الوطنية للإسكان)) بنسبة 18.01%.

وقال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى سيختبر مستوى 24500 نقطة، خلال الجلسات المقبلة.

وأوضح أن المؤشر سيواجه موجات جنى أرباح عند مستويات المقاومة مع اتجاه المستثمرين لحصد أرباح الصعود التاريخى.

وتراجعت أسعار 86 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا ((مطاحن القاهرة)) بنسبة 8.4%، وسهم ((جراند إنفستمنت)) بنحو 5.5%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وارتفع رأس المال السوقى إلى 1.6 تريليون جنيه بنسبة 2.2%.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 57.6 مليون جنيه، و256.6 مليون جنيه مستحوذين على نسب 4.6% و5.7%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 313.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 89.7%.

ونفذ الأفراد 95.5% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء المصريين؛ حيث سجلوا صافى بيع بقيمة 294.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 40.7 مليون جنيه، و4.8 مليون جنيه.

فيما اقتنصت المؤسسات 4.5% من التداولات متجهة نحو الشراء باستثناء المؤسسات المحلية والتى سجلت صافى بيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 16.9 مليون جنيه، و251.5 مليون جنيه على الترتيب.