الحكومة توافق على تأسيس شركة قناة السويس للقوارب الحديثة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم“شركة قناة السويس للقوارب الحديثة”.

ويكون غرض الشركة تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك فى ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 99 المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2023، وذلك لعدد 33 موضوعا.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة.