الحكومة توافق على تأسيس شركة قناة السويس للقوارب الحديثة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم“شركة قناة السويس للقوارب الحديثة”.
ويكون غرض الشركة تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك فى ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 99 المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2023، وذلك لعدد 33 موضوعا.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 63 بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والمتضمن جداول بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من الاعمال والعمليات المختلفة.
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