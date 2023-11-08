وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم من نمو أسهم الشركات الكبرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء بدفعة من نمو أسهم الشركات الكبيرة في الوقت الذي تقيم فيه الأسواق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس توقعات أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.32 نقطة، أو ما يعادل 0.10 بالمئة، عند الفتح إلى 34185.92 نقطة.
كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.99 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 4384.37 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 20.36 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 13660.22 نقطة.
رويترز
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