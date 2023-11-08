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وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم من نمو أسهم الشركات الكبرى

11/8/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الأربعاء بدفعة من نمو أسهم الشركات الكبيرة في الوقت الذي تقيم فيه الأسواق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقياس توقعات أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.32 نقطة، أو ما يعادل 0.10 بالمئة، عند الفتح إلى 34185.92 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.99 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 4384.37 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 20.36 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 13660.22 نقطة.

رويترز

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