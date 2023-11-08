بريطانيا تستضيف المحادثات التجارية السنوية مع تايوان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أن البلاد استضافت المحادثات التجارية السنوية السادسة والعشرين بين المملكة المتحدة وتايوان في لندن؛ لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وقال وزير التجارة الدولية البريطاني نايجل هادلستون،“كان من دواعي سروري أن أرحب بنائب وزير الاقتصاد التايواني تشيرن تشي تشين في المملكة المتحدة لحضور محادثاتنا التجارية السنوية لتأمين سلاسل التوريد لدينا في القطاعات الحيوية وتعزيز شراكتنا الاستثمارية”.

وأوضح أن“تعزيز التجارة مع هذا الاقتصاد النابض بالحياة والديناميكي؛ يعد أمرًا بالغ الأهمية لتوجهنا نحو المحيطين الهندي والهادئ”.

وأشار إلى أن التعاون التجاري يلعب دورًا في تعزيز نقاط قوة بريطانيا، بينما تتطلع إلى تحقيق هدفها في أن نصبح قوة عظمى عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2030.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن المحادثات ركزت على التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام التجارة لفتح المزيد من الفرص للشركات البريطانية للتصدير إلى تايوان والاستثمار فيها.

وأضافت أن المملكة المتحدة وتايوان تتمتعان بعلاقة تجارية طويلة الأمد، حيث تعقد محادثات تجارية سنوية منذ عام 1991.

ويمثل هذا العام – أيضًا – علامة فارقة مهمة حيث يحتفل الشريكان بمرور أكثر من 30 عامًا على إنشاء المكتب البريطاني في تايبيه، وهذا المكتب مكلف بتعزيز العلاقة القوية غير الرسمية بين المملكة المتحدة وتايوان، والتي تقوم على العلاقات التجارية والتعليمية والثقافية الديناميكية.

وتعد تايوان بالفعل خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يبلغ إجمالي التجارة 8.6 مليار جنيه إسترليني.

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