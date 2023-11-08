بريطانيا تستضيف المحادثات التجارية السنوية مع تايوان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أن البلاد استضافت المحادثات التجارية السنوية السادسة والعشرين بين المملكة المتحدة وتايوان في لندن؛ لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
وقال وزير التجارة الدولية البريطاني نايجل هادلستون،“كان من دواعي سروري أن أرحب بنائب وزير الاقتصاد التايواني تشيرن تشي تشين في المملكة المتحدة لحضور محادثاتنا التجارية السنوية لتأمين سلاسل التوريد لدينا في القطاعات الحيوية وتعزيز شراكتنا الاستثمارية”.
وأوضح أن“تعزيز التجارة مع هذا الاقتصاد النابض بالحياة والديناميكي؛ يعد أمرًا بالغ الأهمية لتوجهنا نحو المحيطين الهندي والهادئ”.
وأشار إلى أن التعاون التجاري يلعب دورًا في تعزيز نقاط قوة بريطانيا، بينما تتطلع إلى تحقيق هدفها في أن نصبح قوة عظمى عالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2030.
ووفقا للحكومة البريطانية، فإن المحادثات ركزت على التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى إزالة الحواجز أمام التجارة لفتح المزيد من الفرص للشركات البريطانية للتصدير إلى تايوان والاستثمار فيها.
وأضافت أن المملكة المتحدة وتايوان تتمتعان بعلاقة تجارية طويلة الأمد، حيث تعقد محادثات تجارية سنوية منذ عام 1991.
ويمثل هذا العام – أيضًا – علامة فارقة مهمة حيث يحتفل الشريكان بمرور أكثر من 30 عامًا على إنشاء المكتب البريطاني في تايبيه، وهذا المكتب مكلف بتعزيز العلاقة القوية غير الرسمية بين المملكة المتحدة وتايوان، والتي تقوم على العلاقات التجارية والتعليمية والثقافية الديناميكية.
وتعد تايوان بالفعل خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يبلغ إجمالي التجارة 8.6 مليار جنيه إسترليني.
أ ش أ
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