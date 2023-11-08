روسيا: مستعدون للتعاون مع الإمارات لإنشاء نظام دفع رقمي بالروبل

MENAFN - Al-Borsa News) قالت النائبة الأولى للمحافظ بنك روسيا أولجا سكوروبوجاتوفا، اليوم الأربعاء، إن بنك روسيا مستعد بالتعاون مع الهيئة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة لبناء نظام للمدفوعات والتسويات السريعة باستخدام الروبل الرقمي للأفراد والشركات.

وأوضحت سكوروبوجاتوفا في منتدى فينوبوليس – وفقًا لما أوردته وكالة أنباء“تاس” الروسية – :“سنعمل على تطوير نظام الدفع السريع والعملة الرقمية للبنوك المركزية لأن الزملاء مستعدون بالروبل الرقمي ونحن مستعدون”.

ولفتت إلى أنه في حال القيام بحل مشكلة تحديد هوية العميل، فستكون روسيا قادرة على ذلك، مضيفة:“بناء نظام طبيعي للمدفوعات للمواطنين والأعمال بين بلدينا خلال عام على الأقل”.

ويُعقد منتدى فينوبوليس في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، ويعمل بنك روسيا كمنظم له بالشراكة مع رواد تكنولوجيا المعلومات والأسواق المالية.

من جانبها، قالت محافظ بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، إن بنك روسيا حذر دائمًا من مخاطر الاحتفاظ بالأوراق المالية الأجنبية.

وأوضحت:“تمكن المستثمرون الروس من التخلص من أوراق مالية أجنبية تصل قيمتها إلى حوالي 4 مليارات دولار من خلال التداول أي أن المخاطرة انخفضت بهذا المبلغ”.

وفي الثاني من نوفمبر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، بورصة سان بطرسبرج في قائمة عقوباتها وقررت منصة التداول تعليق التداول على الأسهم الأجنبية بعد هذه الخطوة.

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