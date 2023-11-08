الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق بدعم نتائج أعمال إيجابية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية، في ظل نتائج أعمال إيجابية من“كومرتس بنك” (CBK) و”كريدي أجريكول” (ACA) و”ماركس آند سبنسر” (MKS).
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 444 نقطة تقريبًا، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات المرافق، والتعدين، والطاقة.
وفي حين تراجعت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7401 نقطة، ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.5% عند 15229 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 7034 نقطة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بتوقعات تراجعها بنسبة 0.2% خلال الشهر.
وأظهرت قراءة نهائية عن شهر أكتوبر، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا، ليرتفع خلال الشهر بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد زيادة سابقة بنسبة 4.3%، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، بحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي.
أ ش أ
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