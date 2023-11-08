الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق بدعم نتائج أعمال إيجابية

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم صدور بيانات اقتصادية، في ظل نتائج أعمال إيجابية من“كومرتس بنك” (CBK) و”كريدي أجريكول” (ACA) و”ماركس آند سبنسر” (MKS).

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% إلى 444 نقطة تقريبًا، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات المرافق، والتعدين، والطاقة.

وفي حين تراجعت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7401 نقطة، ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.5% عند 15229 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% عند 7034 نقطة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي“يوروستات”، انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بتوقعات تراجعها بنسبة 0.2% خلال الشهر.

وأظهرت قراءة نهائية عن شهر أكتوبر، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا، ليرتفع خلال الشهر بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد زيادة سابقة بنسبة 4.3%، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، بحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي.

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