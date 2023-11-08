صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في أستون مارتن

صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في أستون مارتن
التاريخ
11/8/2023 2:23:37 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة أستون مارتن لتصنيع السيارات يوم الأربعاء إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة بواقع 2.6 بالمئة إلى 20.5 بالمئة، ليكون ثاني أكبر المساهمين في الشركة.
وتظهر بيانات إل.إس.إي.جي أن الصندوق هو ثالث أكبر المساهمين في الشركة التي يقع مقرها في جايدون.
رويترز
MENAFN08112023000202011048ID1107396142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.