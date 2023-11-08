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صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في أستون مارتن

11/8/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة أستون مارتن لتصنيع السيارات يوم الأربعاء إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة بواقع 2.6 بالمئة إلى 20.5 بالمئة، ليكون ثاني أكبر المساهمين في الشركة.

وتظهر بيانات إل.إس.إي.جي أن الصندوق هو ثالث أكبر المساهمين في الشركة التي يقع مقرها في جايدون.

رويترز

MENAFN08112023000202011048ID1107396142

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