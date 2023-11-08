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اليابان تقدم 65 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لفلسطين

11/8/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الحكومة اليابانية عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 65 مليون دولار أمريكي لفلسطين، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي تم إقرارها بالفعل.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة في بيان اليوم أنه في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفلسطين، قامت حكومة اليابان بتبادل مذكرات التفاهم بين هيئة التعاون الدولي اليابانية، وجمعية الهلال الأحمر المصري من أجل تقديم إمدادات الإغاثة.

وأشارت إلى أنه تم نقل وإيصال إمدادات الإغاثة مثل الخيام والبطاطين وما إلى ذلك، إلى مطار العريش، وسيتم إيصال إمدادات الإغاثة التي تم نقلها تدريجيًا إلى قطاع غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

ومن المقرر أن يتم توزيعها على الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بالشرق الأدنى (أونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت أن حكومة اليابان ستواصل العمل مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم بشكل سريع في المستقبل أيضًا وفقا للاحتياجات المحلية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

أ ش أ

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