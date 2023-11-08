اليابان تقدم 65 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لفلسطين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الحكومة اليابانية عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 65 مليون دولار أمريكي لفلسطين، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي تم إقرارها بالفعل.
وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة في بيان اليوم أنه في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفلسطين، قامت حكومة اليابان بتبادل مذكرات التفاهم بين هيئة التعاون الدولي اليابانية، وجمعية الهلال الأحمر المصري من أجل تقديم إمدادات الإغاثة.
وأشارت إلى أنه تم نقل وإيصال إمدادات الإغاثة مثل الخيام والبطاطين وما إلى ذلك، إلى مطار العريش، وسيتم إيصال إمدادات الإغاثة التي تم نقلها تدريجيًا إلى قطاع غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.
ومن المقرر أن يتم توزيعها على الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بالشرق الأدنى (أونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأكدت أن حكومة اليابان ستواصل العمل مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية من أجل تقديم الدعم بشكل سريع في المستقبل أيضًا وفقا للاحتياجات المحلية، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
أ ش أ
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