تراجع مؤشرات بورصة تونس في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض ليسجل مؤشر“تونانداكس” تراجعا طفيفا بنسبة 03ر0 % ليبلغ 37ر8411 نقطة، وسط حجم تبادل بقيمة 6ر17 مليون دينار.
وحقق سهم شركة بيع المنتوجات الصحية (( ليلا )) أكبر المكاسب ليستحوذ على 91 % من حجم التبادل ، اي ما يعادل 16 مليون دولار، علما أن سعره ارتفع بنسبة 9ر1 بالمائة .
وتصدر سهم (( بي هاش )) بنك الأسهم المرتفعة بنسبة 8ر5 بالمائة بقيمة 900ر10 دينار، وسط حجم تبادل بلغ 46 ألف دينار.
وتحسنت قيمة سهم البنك الوطني الفلاحي بنحو 5ر3 % بقيمة (400ر7 دينار)، مع تبادل بقيمة 102 ألف دينار.
وتكبد، في المقابل، سهم شركة (( سمارت تونس )) أكبر الخسائر ليتقلص سعره بنسبة 9ر3 بالمائة بقيمة (200ر14 دينار) مع حجم مبادلات بقيمة 22 ألف دينار.
وانخفض سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 8ر2 % بقيمة (080ر11 دينار).
أ ش أ
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