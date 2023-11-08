تراجع مؤشرات بورصة تونس في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت مؤشرات بورصة تونس تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض ليسجل مؤشر“تونانداكس” تراجعا طفيفا بنسبة 03ر0 % ليبلغ 37ر8411 نقطة، وسط حجم تبادل بقيمة 6ر17 مليون دينار.

وحقق سهم شركة بيع المنتوجات الصحية (( ليلا )) أكبر المكاسب ليستحوذ على 91 % من حجم التبادل ، اي ما يعادل 16 مليون دولار، علما أن سعره ارتفع بنسبة 9ر1 بالمائة .

وتصدر سهم (( بي هاش )) بنك الأسهم المرتفعة بنسبة 8ر5 بالمائة بقيمة 900ر10 دينار، وسط حجم تبادل بلغ 46 ألف دينار.

وتحسنت قيمة سهم البنك الوطني الفلاحي بنحو 5ر3 % بقيمة (400ر7 دينار)، مع تبادل بقيمة 102 ألف دينار.

وتكبد، في المقابل، سهم شركة (( سمارت تونس )) أكبر الخسائر ليتقلص سعره بنسبة 9ر3 بالمائة بقيمة (200ر14 دينار) مع حجم مبادلات بقيمة 22 ألف دينار.

وانخفض سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 8ر2 % بقيمة (080ر11 دينار).

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