32.5 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت وزارة الصحة والسكان نحو 7.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ32.5 مليار جنيه خلال الفترة من أول نوفمبر 2021 حتى نهاية أكتوبر 2023.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إنّ إجمالى المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ نحو 3.2 مليون مواطن.
أضاف أن هناك توجيهات مستمرة بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى.
أوضح أن قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنة، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار((عبدالغفار)) إلى أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة كان من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وجميع الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتى تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً.
ومن جانبه، أوضح محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ.
أشار ((زيدان))، إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونياً من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.
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