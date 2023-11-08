32.5 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال عامين

أصدرت وزارة الصحة والسكان نحو 7.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ32.5 مليار جنيه خلال الفترة من أول نوفمبر 2021 حتى نهاية أكتوبر 2023.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إنّ إجمالى المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ نحو 3.2 مليون مواطن.

أضاف أن هناك توجيهات مستمرة بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى.

أوضح أن قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنة، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وأشار((عبدالغفار)) إلى أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة كان من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وجميع الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتى تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أوضح محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة فى حالات الطوارئ.

أشار ((زيدان))، إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونياً من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.