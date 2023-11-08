التصديري للملابس يشارك في تنظيم معرض ديستنيشن أفريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي“ديستنيشن أفريكا Destination Africa” خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين“إكسبو لينك”، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات.
قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن نسخة Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.
وكشفت لويس، عن مشاركة قرابة 150 مشتري أجنبي في“ديستنيشن أفريكا”، والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B؛ وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض.
وأشارت إلى أن“ديستنيشن أفريكا” يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.
وأضافت أنه من المقرر تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.
أ ش أ
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