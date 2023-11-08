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التصديري للملابس يشارك في تنظيم معرض ديستنيشن أفريكا

11/8/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي“ديستنيشن أفريكا Destination Africa” خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين“إكسبو لينك”، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات.

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن نسخة Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

وكشفت لويس، عن مشاركة قرابة 150 مشتري أجنبي في“ديستنيشن أفريكا”، والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B؛ وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض.

وأشارت إلى أن“ديستنيشن أفريكا” يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وأضافت أنه من المقرر تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.

أ ش أ

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