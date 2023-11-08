الغرف العربية: 55 مليار دولار حجم التجارة البينية العربية التركية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن حجم التجارة البينية العربية التركية يصل إلى نحو 55 مليار دولار.
وأكد حنفى، أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص التركى القوى، وكذلك القطاع الخاص العربى الذى يقود عملية الإنتاج والاستثمار ويوظّف النسبة الأكبر من اليد العاملة فى المنطقة العربية.
وأوضح حنفى، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادى العربى التركى الرابع عشر، الذى عقد فى تركيا، أن هناك استثمارات عربية مباشرة وغير مباشرة تزايدت بشكل كبير ومتراكم فى السنوات الأخيرة، خاصة فى قطاع الإسكان والعقارات وما إلى ذلك، هذا إلى جانب زيارة أكثر من 10 ملايين سائح عربى لتركيا بشكل سنوى.
وتابع حنفى:“الحكومات تفتح الأبواب نحو تطوير العلاقات، ولكن من يعبر ويمر هو القطاع الخاص، وهناك اتفاقيات للتجارة الحرة بين تركيا والبلدان العربية، وهى تعدّ ضرورة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لكنها ليست كافية، لأننا اليوم نحتاج إلى التغيير فى نمط العلاقة، حيث لا يجب أن نسعى فقط إلى رفع حجم التجارة بنسبة 20-30%، أو أن يصل حجم التبادل التجارى إلى حدود 70-80 مليار دولار، بل نسعى ونطمح إلى بناء شراكة استراتيجية أقوى وأكبر”.
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