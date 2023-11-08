الغرف العربية: 55 مليار دولار حجم التجارة البينية العربية التركية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن حجم التجارة البينية العربية التركية يصل إلى نحو 55 مليار دولار.

وأكد حنفى، أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص التركى القوى، وكذلك القطاع الخاص العربى الذى يقود عملية الإنتاج والاستثمار ويوظّف النسبة الأكبر من اليد العاملة فى المنطقة العربية.

وأوضح حنفى، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادى العربى التركى الرابع عشر، الذى عقد فى تركيا، أن هناك استثمارات عربية مباشرة وغير مباشرة تزايدت بشكل كبير ومتراكم فى السنوات الأخيرة، خاصة فى قطاع الإسكان والعقارات وما إلى ذلك، هذا إلى جانب زيارة أكثر من 10 ملايين سائح عربى لتركيا بشكل سنوى.

وتابع حنفى:“الحكومات تفتح الأبواب نحو تطوير العلاقات، ولكن من يعبر ويمر هو القطاع الخاص، وهناك اتفاقيات للتجارة الحرة بين تركيا والبلدان العربية، وهى تعدّ ضرورة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لكنها ليست كافية، لأننا اليوم نحتاج إلى التغيير فى نمط العلاقة، حيث لا يجب أن نسعى فقط إلى رفع حجم التجارة بنسبة 20-30%، أو أن يصل حجم التبادل التجارى إلى حدود 70-80 مليار دولار، بل نسعى ونطمح إلى بناء شراكة استراتيجية أقوى وأكبر”.