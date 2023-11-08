ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء سفاجا السفينة ESNA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالتفريغ. وشهدت حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع بهيئة موانئ البحر الأحمر نشاطا، حيث بلغ إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن. وتم تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 534 شاحنة و84 سيارة، وشملت حركة الواردات 67 ألف طن بضائع ، 363 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 171 شاحنة و11 سيارة. وشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية“وصول وسفر” للسفينتين ايلة بريدج، كما سجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1035 راكبا بموانيها التابعة.
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