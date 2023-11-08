((تنمية التجارة)): افتتاح ((كارفور دمنهور)) الشهر المقبل باستثمارات 500 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، افتتاح المراحل المنتهية من المشاريع والأراضى التى تم تخصيصها من قبل الجهاز على مدار السنوات الماضية.
قال وليد سيف الدين، نائب رئيس الجهاز، أنه سيتم افتتاح المراحل الأولى من بعض المشاريع بالأراضى التى تم تخصيصها لمستثمرين بالبحيرة والشرقية، بغرض إنشاء مراكز تجارية ومناطق لوجستية، لافتًا الى انه سيتم افتتاح فرع لسلسلة كارفور فى دمنهور منتصف شهر ديسمبر المقبل، باستثمارات قيمتها 500 مليون جنيه.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن فرع كارفور ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التى حصلت عليها شركة“العروبة” وتم وضع حجر الأساس له عام 2019، على مساحة 50 فدان ويشمل مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية.
اوضح أنه تم الانتهاء أيضًا من المنطقة اللوجستية من قبل شركة“أو سى إل”، كما انتهت شركة المتحدة للصيادلة من نحو 95% من المشروع.
وتقدر استثمارات مشروع المنطقة اللوجستية بدمنهور بنحو 5 مليارات جنيه تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة وتوفر 17 ألف فرصة عمل.
أشار إلى أن المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وسيتم افتتاحها قريبًا، موضحًا أن إجمالى استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الأولى جراج مكون من طابقين بسعة ألف سيارة لحل أزمة تكدس السيارات بالمنطقة، كما يضم المشروع محلات تجارية وهايبر ماركت.
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