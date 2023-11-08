((تنمية التجارة)): افتتاح ((كارفور دمنهور)) الشهر المقبل باستثمارات 500 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، افتتاح المراحل المنتهية من المشاريع والأراضى التى تم تخصيصها من قبل الجهاز على مدار السنوات الماضية.

قال وليد سيف الدين، نائب رئيس الجهاز، أنه سيتم افتتاح المراحل الأولى من بعض المشاريع بالأراضى التى تم تخصيصها لمستثمرين بالبحيرة والشرقية، بغرض إنشاء مراكز تجارية ومناطق لوجستية، لافتًا الى انه سيتم افتتاح فرع لسلسلة كارفور فى دمنهور منتصف شهر ديسمبر المقبل، باستثمارات قيمتها 500 مليون جنيه.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن فرع كارفور ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التى حصلت عليها شركة“العروبة” وتم وضع حجر الأساس له عام 2019، على مساحة 50 فدان ويشمل مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض وهايبر ماركت وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة ومخازن للتبريد والتجميد وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية.

اوضح أنه تم الانتهاء أيضًا من المنطقة اللوجستية من قبل شركة“أو سى إل”، كما انتهت شركة المتحدة للصيادلة من نحو 95% من المشروع.

وتقدر استثمارات مشروع المنطقة اللوجستية بدمنهور بنحو 5 مليارات جنيه تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة وتوفر 17 ألف فرصة عمل.

أشار إلى أن المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، وسيتم افتتاحها قريبًا، موضحًا أن إجمالى استثمارات المشروع 1.5 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الأولى جراج مكون من طابقين بسعة ألف سيارة لحل أزمة تكدس السيارات بالمنطقة، كما يضم المشروع محلات تجارية وهايبر ماركت.