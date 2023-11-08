((الشرقية للدخان)) ترفع أسعار السجائر لاستيعاب زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((إمبابى)): إجراءات تصعيدية من الشُعبة حال عدم انضباط الأسعار فى سوق السجائر
قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار جميع أصنافها من السجائر والمعسل والتبغ، لتتراوح الزيادة فى السجائر من 3 إلى 9 جنيهات للعلبة الواحدة، حسب الصنف، لتصل إلى 27 جنيهًا لعلبة سجائر ((كليوباترا)) بأنواعها مقابل 24 جنيهًا.
قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة الشرقية ((إيسترن كومبانى))، إن زيادة أسعار منتجات السجائر لاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة فى أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مضيفًا أن الشركة تتعاون مع جميع الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر فى الأسواق.
وأشاد ((أمان)) بدور الأجهزة الرقابية، خلال الفترة الماضية، وكان له تأثير قوى على خفض الأسعار، موضحًا أن الشركة تلغى عقود أى من التجار أو الموزعين الذين يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.
أكد ((أمان))، أن الشركة نجحت فى زيادة حجم إنتاجها، خلال الفترة الماضية، ما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، ما يسهم فى تحقيق انضباط فى الأسعار جنبًا إلى جنب الحملات الرقابية على الأسواق.
وتأتى خطوة رفع الأسعار بعد قرار مجلس النواب زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر، بما يسمح للشركة بزيادة الأسعار.
وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.
ووفقًا للائحة الأسعار فإنَّ سعر علبة السجائر البوكس ((10)) بلغ 20 جنيهًا، فيما سجلت الكليوباترا بأنواعها الكينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، وبلاك ليبول 27 جنيهًا للعلبة الواحدة.
وصعدت أسعار بيع معسل السلوم للمستهلك إلى 15 جنيهًا للعبوة زنة 70 جرامًا، وارتفعت إلى 25 جنيهًا للعبوة زنة 120 جرامًا، كما ارتفع سعر معسل السلوم عبوة زنة 250 جرامًا إلى 50 جنيهًا، والعبوة زنة 500 جرام إلى 85 جنيهًا، ومعسل قص عبوة زنة 250 جرامًا إلى 55 جنيهًا.
كما ارتفعت أسعار معسل أبو نجمة إلى 17 جنيهًا للعبوة زنة 100 جرام، وزنة 500 جرام إلى 70 جنيهًا، وزنة ألف جرام إلى 130 جنيها، كما رفعت سعر معسل وان فور يو زنة 250 جرامًا إلى 130 جنيهًا.
ولم تتأثر أسعار السجائر فى السوق بالأسعار الرسمية الجديدة؛ حيث تباع بأسعار أعلى من الرسمية منذ شهور.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنَّ أسعار السجائر ما زالت مستقرة عند مستويات مرتفعة فى السوق الموازى، وستظهر نتائج الزيادات الجديدة مع استئناف الشركة الشرقية للدخان أكبر مُصنِع للسجائر المحلية ((إيسترن كومبانى)) عملها ورفع طاقتها الإنتاجية، ما يدعم زيادة المعروض، وحينها سيتجه التجار والموزعون للتخلص من الكميات المخزنة.
وأضاف لـ((البورصة))، أنه حال عدم ظهور نتائج إيجابية على الأسواق، خلال الأسبوع المقبل، بعد إقرار التشريع الضريبى، والزيادات التى اعتمدتها الشرقية للدخان أول من أمس، ستطالب الشعبة الشركات المنتجة بقلب الهرم التوزيعى، كما ستطالب جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق حتى تعود إلى نصابها قبل الأزمة الحالية.
وسجلت عبوات كيلوباترا وبوكس للمستهلك فى السوق الموازى سعرًا يتراوح بين 45 و55 جنيهًا حسب المنطقة، وسعر عبوة ((إل إم)) يتراوح بين 65 و70 جنيهًا مقابل سعرها الرسمى للمستهلك 42 جنيهًا، ومارلبورو بسعر 80 جنيهًا مقابل 59 جنيهًا سعرًا رسميًا.
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