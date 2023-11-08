((الشرقية للدخان)) ترفع أسعار السجائر لاستيعاب زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج

قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار جميع أصنافها من السجائر والمعسل والتبغ، لتتراوح الزيادة فى السجائر من 3 إلى 9 جنيهات للعلبة الواحدة، حسب الصنف، لتصل إلى 27 جنيهًا لعلبة سجائر ((كليوباترا)) بأنواعها مقابل 24 جنيهًا.

قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة الشرقية ((إيسترن كومبانى))، إن زيادة أسعار منتجات السجائر لاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة فى أسعار مدخلات الإنتاج وتغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مضيفًا أن الشركة تتعاون مع جميع الجهات الرقابية لإحكام الرقابة على أسعار السجائر فى الأسواق.

وأشاد ((أمان)) بدور الأجهزة الرقابية، خلال الفترة الماضية، وكان له تأثير قوى على خفض الأسعار، موضحًا أن الشركة تلغى عقود أى من التجار أو الموزعين الذين يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

أكد ((أمان))، أن الشركة نجحت فى زيادة حجم إنتاجها، خلال الفترة الماضية، ما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، ما يسهم فى تحقيق انضباط فى الأسعار جنبًا إلى جنب الحملات الرقابية على الأسواق.

وتأتى خطوة رفع الأسعار بعد قرار مجلس النواب زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر، بما يسمح للشركة بزيادة الأسعار.

وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.

ووفقًا للائحة الأسعار فإنَّ سعر علبة السجائر البوكس ((10)) بلغ 20 جنيهًا، فيما سجلت الكليوباترا بأنواعها الكينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس، وسوبر، وبلاك ليبول 27 جنيهًا للعلبة الواحدة.

وصعدت أسعار بيع معسل السلوم للمستهلك إلى 15 جنيهًا للعبوة زنة 70 جرامًا، وارتفعت إلى 25 جنيهًا للعبوة زنة 120 جرامًا، كما ارتفع سعر معسل السلوم عبوة زنة 250 جرامًا إلى 50 جنيهًا، والعبوة زنة 500 جرام إلى 85 جنيهًا، ومعسل قص عبوة زنة 250 جرامًا إلى 55 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار معسل أبو نجمة إلى 17 جنيهًا للعبوة زنة 100 جرام، وزنة 500 جرام إلى 70 جنيهًا، وزنة ألف جرام إلى 130 جنيها، كما رفعت سعر معسل وان فور يو زنة 250 جرامًا إلى 130 جنيهًا.

ولم تتأثر أسعار السجائر فى السوق بالأسعار الرسمية الجديدة؛ حيث تباع بأسعار أعلى من الرسمية منذ شهور.

وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنَّ أسعار السجائر ما زالت مستقرة عند مستويات مرتفعة فى السوق الموازى، وستظهر نتائج الزيادات الجديدة مع استئناف الشركة الشرقية للدخان أكبر مُصنِع للسجائر المحلية ((إيسترن كومبانى)) عملها ورفع طاقتها الإنتاجية، ما يدعم زيادة المعروض، وحينها سيتجه التجار والموزعون للتخلص من الكميات المخزنة.

وأضاف لـ((البورصة))، أنه حال عدم ظهور نتائج إيجابية على الأسواق، خلال الأسبوع المقبل، بعد إقرار التشريع الضريبى، والزيادات التى اعتمدتها الشرقية للدخان أول من أمس، ستطالب الشعبة الشركات المنتجة بقلب الهرم التوزيعى، كما ستطالب جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق حتى تعود إلى نصابها قبل الأزمة الحالية.

وسجلت عبوات كيلوباترا وبوكس للمستهلك فى السوق الموازى سعرًا يتراوح بين 45 و55 جنيهًا حسب المنطقة، وسعر عبوة ((إل إم)) يتراوح بين 65 و70 جنيهًا مقابل سعرها الرسمى للمستهلك 42 جنيهًا، ومارلبورو بسعر 80 جنيهًا مقابل 59 جنيهًا سعرًا رسميًا.