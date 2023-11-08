مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الضريبة لمدة 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية، لمدة 6 أشهر.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10 مايو 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابى فى محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
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