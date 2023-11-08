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مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الضريبة لمدة 6 أشهر

11/8/2023 2:21:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية، لمدة 6 أشهر.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تمت الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10 مايو 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابى فى محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.


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