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تنويه للمواطنين العالقين في مدينتي العريش والشيخ زويد

11/8/2023 2:21:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN/نوهت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينتي العريش والشيخ زويد والراغبين في العودة إلى قطاع غزة .

ودعت السفارة المواطنين، لضرورة تسجيل بياناتهم كصورة عن جواز السفر، وختم الدخول إلى مصر، وذلك عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 00201021948808.


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