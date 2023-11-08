تنويه للمواطنين العالقين في مدينتي العريش والشيخ زويد
التاريخ
11/8/2023 2:21:08 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/نوهت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، إلى المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينتي العريش والشيخ زويد والراغبين في العودة إلى قطاع غزة .
ودعت السفارة المواطنين، لضرورة تسجيل بياناتهم كصورة عن جواز السفر، وختم الدخول إلى مصر، وذلك عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 00201021948808.
MENAFN08112023000205011050ID1107396119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.