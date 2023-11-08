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منظمة التعاون الإسلامي تعقد قمة إسلامية استثنائية السبت المقبل

11/8/2023 2:21:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جدة/PNN/أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عقدها قمة إسلامية استثنائية يوم السبت المقبل، بدعوة من المملكة العربية السعودية.

وقالت في بيان إنه "في ظل الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بدعوة من المملكة العربية السعودية، وذلك يوم السبت الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023م في العاصمة الرياض".


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