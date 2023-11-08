منظمة التعاون الإسلامي تعقد قمة إسلامية استثنائية السبت المقبل

(MENAFN
- Palestine News Network )
جدة/PNN/أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، عقدها قمة إسلامية استثنائية يوم السبت المقبل، بدعوة من المملكة العربية السعودية.
وقالت في بيان إنه "في ظل الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، تعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بدعوة من المملكة العربية السعودية، وذلك يوم السبت الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023م في العاصمة الرياض".
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