التربية تدين اعتداء جيش الاحتلال على طلبة مدارس القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أدانت وزارة التربية والتعليم، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طلبة مدارس مخيم شعفاط وعناتا في محافظة القدس.
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في كافة المناطق، تتطلب اتخاذ موقف من المؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال؛ خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والإبادة الجماعية التي يتعرض له قطاع غزة وأطفاله، الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم، ويحرمهم من تلقي تعليمهم بشكل آمن وحر ومستقر أسوة بأطفال العالم.
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