Wednesday, 08 November 2023 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية تدين اعتداء جيش الاحتلال على طلبة مدارس القدس

11/8/2023 2:21:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أدانت وزارة التربية والتعليم، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طلبة مدارس مخيم شعفاط وعناتا في محافظة القدس.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في كافة المناطق، تتطلب اتخاذ موقف من المؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال؛ خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والإبادة الجماعية التي يتعرض له قطاع غزة وأطفاله، الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم، ويحرمهم من تلقي تعليمهم بشكل آمن وحر ومستقر أسوة بأطفال العالم.


MENAFN08112023000205011050ID1107396117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث