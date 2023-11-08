التربية تدين اعتداء جيش الاحتلال على طلبة مدارس القدس

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أدانت وزارة التربية والتعليم، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طلبة مدارس مخيم شعفاط وعناتا في محافظة القدس.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في كافة المناطق، تتطلب اتخاذ موقف من المؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال؛ خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والإبادة الجماعية التي يتعرض له قطاع غزة وأطفاله، الأمر الذي يعرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم، ويحرمهم من تلقي تعليمهم بشكل آمن وحر ومستقر أسوة بأطفال العالم.



