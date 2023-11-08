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إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام سبسطية

11/8/2023 2:21:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة عقب اقتحامها ساحة الآثار.


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