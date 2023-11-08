إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام سبسطية

إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام سبسطية
التاريخ
11/8/2023 2:21:06 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة عقب اقتحامها ساحة الآثار.
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