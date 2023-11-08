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24 شهيدا وعدد من المصابين في قصف على منزلين شمال قطاع غزة

11/8/2023 2:21:05 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/ ارتقى 24 شهيدا على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف استهدف منزلين شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر، إن 24 شهيدا وعشرات الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبعضهم في حالة الخطر، وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، نتيجة قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأضاف أن عددا من الشهداء والجرحى لا زالوا تحت الأنقاض.

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