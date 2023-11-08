24 شهيدا وعدد من المصابين في قصف على منزلين شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/ ارتقى 24 شهيدا على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف استهدف منزلين شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر، إن 24 شهيدا وعشرات الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وبعضهم في حالة الخطر، وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي، نتيجة قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأضاف أن عددا من الشهداء والجرحى لا زالوا تحت الأنقاض.
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