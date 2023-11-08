بعد ٦ ساعات من الاقتحام : الاحتلال يخلف دمارا و ٦٢ اصابة في بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من مدينة بيت لحم بعد اقتحام دام اكثر من ست ساعات وخلف اكثر من ٦٢ مصابا بينهم مصابين وصفت جراحهم بالخطيرة.

وقالت وزارة الصحة ان مجمل الاصابات

بلغ ٦٣ اصابة ما بين استنشاق الغاز المسيل للدموع واصابات بالرصاص الحي والمعدني



وقالت الصحة ان الإصابات التي تعاملت معها الطواقم في مستشفى بيت جالا الحكومي بلغت ١٩ إصابة، بينها ٣ إصابات بحالة خطيرة، وإصابة بحالة حرجة).

كما خلفت قوات الاحتلال خرابا بمنزل عائلة الاسير المحرر حمدي

الكامل وهو نجل الشهيد عماد الكامل الذي اغتالته قوات الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية حيث حاصرت المنزل وقامت بنشر تعزيزات كبيرة وطالبته بتسليم نفسه.

وتخلل عملية محاصرة المنزل القاء قنابل صوتية وغازية واطلاق الرصاص الحي حيث قام جنود الاحتلال باطلاق النار بكثافة اتحاه المنازل والمواطنين..

وقال عاطف الكامل عم الاسير المحرر

حمدي الكامل الذي حاصرت قوات الاحتلال منزله عقب انسحاب قوات الاحتلال من محيط المنزل بعد تفتيش محتوياته وتحطيمها ان فوات الاحتلال داهمت المنزل وقامت باحتجاز والدة الاسير المحرر حمدي الذي اتت قوات الاحتلال لاعتقاله حيث قاموا بتفتيش المنزل ومن ثم قاموا بالتحقيق مع والدته وكل من تواجد في المنزل من الراد العائلة.

واضاف الكامل في حديثه مع مراسل شبكة PNN ان بوات الاحتلال قامت باستدعاء الراد العائلة والتحقيق معهم ومطالبتهم بتسليم حمدي اليهم فورا في المنزل حيث استمروا بالتحقيق مع العائلة وحاولوا اجبارهم على تسلمه فورا.

كما اشار الى ان قوات الاحتلال قامت بتخريب محتويات المنزل قبل ان تنسحب منه مشيرا الى ان جنود الاحتلال قاموا باطلاق النار داخل المنزل وفي محيطه خلال عملية الاقتحام.

واندلعت مواجهات عنيفة خلال عملية الاقتحام في منطقة المسلخ وشارع الصف وسط مدينة بيت لحم ما ادى لوقوع عشرات الاصابات.

كما اغلقت قوات الاحتلال منطقة مدارس بيت لحم الثانوية والنخبة واحتجزت مئات الطالبات فيهما قبل ان تتمكن التربية والتعليم وادارة المدارس من اخراج الطالبات من المدرستين.



